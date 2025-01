Spadkobiercy twórcy Supermana pozywają Warner Bros. Czy film Jamesa Gunna ma kłopoty?

fot. materiały prasowe

Reklama

Spadkobiercy Josepha Schustera, współtwórcy postaci Supermana, pozywają Warner Bros. Discovery i DC Comics, twierdząc, że studio nie ma praw do dystrybucji nadchodzącego letniego hitu w kilku kluczowych regionach. Domagają się odszkodowania oraz nakazu sądowego w związku z ciągłym naruszaniem praw w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii.

Nowy teaser Supermana był obiektem żartów, ale w dwa dni zrobił TAKI wynik

Dlaczego prawa majątkowe do Supermana są tematem pozwu?

Przedmiotem sporu są zagraniczne prawa autorskie do oryginalnej postaci Supermana i jego historii, współautorstwa Jerome’a Siegela i Josepha Schustera. Jak wskazano w pozwie, twórcy przekazali prawa do Supermana na całym świecie ówczesnemu wydawcy DC Comics w 1938 roku, ale prawa autorskie w krajach opierających się na brytyjskiej tradycji prawnej, w tym w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, zawierają przepisy automatycznie unieważniające takie umowy 25 lat po śmierci autora, co skutkuje przejęciem przez spadkobierców Schustera udziału w prawach autorskich na terenie tych państw. Z racji że Joseph Schuster zmarł w 1992 roku, a Jerome Siegel w 1996 roku, udziały powinny wrócić do właścicieli w 2017 roku.

Pozew żąda rozprawy z udziałem ławy przysięgłych, opisując, że naruszenie praw autorskich było świadome, intencjonalne i celowe, całkowicie lekceważąc prawa spadkobierców. Wniesiono o zaprzestanie kopiowania, powielania, sprzedaży, licencjonowania, wyświetlania, dystrybucji i przygotowywania prac pochodnych do dzieł Schustera bez pisemnej zgody oskarżyciela. Może to sprawić, że premiera nadchodzącego Supermana od Jamesa Gunna, zapowiedziana na 11 lipca 2025 roku, może zostać zmieniona.