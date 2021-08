Legion samobójców 2 - przyczyny klapy w kinach. Jak wypadło otwarcie w Polsce i w VOD?

fot. materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad miał w USA premierę hybrydową, czyli jednocześnie pojawił się w kinach i na HBO Max. Według firmy Samba udzielającej informacji o swoich badaniach portalowi Deadline w weekend otwarcia superprodukcję obejrzano w 2,8 mln gospodarstw domowych. W porównaniu do wszystkich premier filmów kinowych w HBO Max jest to drugie najlepsze otwarcie po Mortal Kombat, które przyciągnęło 3,8 mln domów. Na Twitterze szybko wykonano obliczenia, które wskazują, że nawet bez premiery na HBO Max film nie miałby dużego otwarcia w kinach. Gdy weźmie się pod uwagę jedno gospodarstwo i pomnoży się to przez średnią cen biletów (według autora to 10 dolarów), to da to zysk 57,2 mln dolarów. Byłoby więc ponad dwukrotnie większe od obecnego, które wyniosło 26,5 mln dolarów. Nawet jeśli pod uwagę wzięlibyśmy więcej niż 1 osobę dorosłą lub powyżej 17 roku życia (kategoria wiekowa mówi, że film nie jest wskazany dla widzów poniżej 17 roku życia), to otwarcie nie byłoby na tyle wysokie, by mówić o sukcesie. Na portalach możemy też przeczytać, że mało kto wierzy, by Legion samobójców 2 zarobił dużo więcej w weekend otwarcia w normalnych czasach. Wtóruję temu eksperci Variety.com.

Legion samobójców 2 a VOD

Jak donosi Variety, budżet filmu to 185 mln dolarów, a do tego doliczamy 100 mln dolarów wydanych na promocję. A pamiętajmy, że z kin do kieszeni producentów idzie określony procent wpływów. Gdy więc debiut jest na niskim poziomie w USA i na świecie (35 mln dolarów), spadki sprawią, że kolejne weekendy będą jedynie słabsze. Film więc został poświęcony dla zyskania subskrybentów na platformie HBO Max - taki był główny cel premier hybrydowych studia Warner Bros. i według władz serwisu to się sprawdza. Oczywiście nie wiemy, ile nowych użytkowników przyciągnął film Jamesa Gunna, ale z dane wskazują, że w drugim kwartale 2021 roku zyskali 2,8 mln subskrybentów. Wówczas mogliśmy tam oglądać Mortal Kombat i Godzilla kontra Kong.

Pojawia się też argument o powtórnych seansach w tygodniu, które z powodu premiery hybrydowej nie mają miejsca, bo po pierwszym seansie, kolejne już odbywają się w domu. Co samo w sobie po premierowym weekendzie może mieć jeszcze większe korzystne znaczenie dla HBO Max.

Wpływ koronawirusa

Deadline twierdzi, że poprzednie premiery, czyli Wyprawa do dżungli,Czarna wdowa i przede wszystkim Szybcy i wściekli 9 pokazały, że pomimo dynamicznie rosnących zakażeń latem w USA, koronawirus nie ma na to dużego wpływu. Wszystkie trzy filmy osiągnęły dobrze oceniane otwarcia. Nie zgadzają się z tym eksperci Variety. Uważają, że mutacja Delta wpływa na utratę pewności widza, który rezygnuje z kina. Jednakże liczby w HBO Max pokazują, że Legion samobójców 2 nie miał w USA aż takiego zainteresowania, bo gdyby koronawirus był głównym powodem, te liczby w platformie byłyby zupełnie inne. Ma on znaczenie, ale nie aż takie.

Przyczyna klapy Legionu samobójców 2

Wszyscy są zgodni, że główną przyczyną jest marketing oraz tytuł. Obie te rzeczy nie odcięły widowiska od nielubianego Legionu samobójców z 2016 roku, który zebrał fatalne oceny widzów i krytyków. Istotny jest też fakt zwykłych widzów, którzy bardziej napędzają wyniki komiksowych filmów niż wyłącznie wielcy fani gatunku.

- Fani pierwszego Legionu samobójców i wielbiciele DC naturalnie byli świadomi różnic pomiędzy filmami. Zwyczajni widzowie jednak mogą jedynie odczuć skołowanie w kwestii różnic - mówi Paul Dergarabedian, analityk z firmy ComScore.

Dodają, że sequelowi brakowało rozpoznawalnej gwiazdy przyciągającej do ekranu. Według Variety taką rolę w pierwszej części pełnili Will Smith i Jared Leto. Znaczenie ma też wysoka kategoria wiekowa.

Legion samobójców 2 w Polsce

U nas otwarcie filmu Legion samobójców: The Suicide Squad wyniosło 71 436 osób. Jest to wynik słabszy od pierwszej części, która nadal ma rekord najlepszego otwarcia DCEU w Polsce - 171 512 osób. W kontekście otwarć w polskich kinach w czasach pandemii jest to szóste miejsce. Jak podaje box office'owy zawrót głowy większym zainteresowaniem w 2021 roku cieszyła się Czarna wdowa, Kosmiczny mecz: Nowa era czy Obecność 3: Na rozkaz diabła.

Co ciekawe, familijne hity Wyprawa do dżungli oraz Kosmiczny mecz. Nowa era notują w Polsce niskie spadki frekwencji. Według BOZG są to odpowiednio 27% i 22%. Łączny wynik frekwencyjny obu tytułów wynosi odpowiednio 162 tys. widzów oraz 480 tys. widzów. Dla porównania na Czarną Wdowę udało się do kina 483 539 Polaków.