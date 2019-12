Legion Samobójców - David Ayer potwierdza większe powiązanie z Ligą Sprawiedliwości

Legion samobójców z 2016 roku jest filmem Davida Ayera, który zarobił świetnie pieniądze w Box Office, ale niestety nie spotkał się z pozytywnymi recenzjami ze strony krytyków i samej widowni. Wiele mówiło się o ingerencji studia Warner Bros. w ostateczny kształt filmu, co wielokrotnie powtarzał sam reżyser.

David Ayer zapewne mógłby przybić piątkę Zackowi Snyderowi, ponieważ z jego filmu także usunięto pewne rzeczy. Jeden z fanów na Twitterze skrytykował plan Enchantress, która postanowiła "zbudować maszynę", choć jej umiejętności były wystarczającym zagrożeniem dla bohaterów. Ayer skomentował uwagę widza dodając, że antagonistka była pod kontrolą Motherbox, kluczowego elementu fabuły Ligi Sprawiedliwości. Zostało to jednak wycięte w późniejszej fazie tworzenia filmu.

It was supposed to be a boom tube as she was under control of a motherbox. All the Apokalypse elements were stripped out late in the game. The machine concept was an attempt to create a ticking clock and world threat. https://t.co/NTDRrAv4rx

— David Ayer (@DavidAyerMovies) December 28, 2019