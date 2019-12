Marvel's Spider-Man - za kulisami gry. Scenariusz trafi do sprzedaży

Marvel’s Spider-Man było nie tylko jedną z najlepiej ocenianych gier 2018 roku, ale również jedną z najlepszych produkcji na podstawie komiksów. Już wkrótce fani dzieła Insomniac Games będą mieli wyjątkową okazję do tego, by zajrzeć za kulisy tej produkcji. Wszystko za sprawą oficjalnego scenariusza, który trafi do sprzedaży w przyszłym roku, a konkretnie już 29 stycznia. Niestety, wygląda na to, że książka ta nie zostanie wydana w Polsce i zainteresowani nią fani będą musieli zdecydować się na ściągnięcie jej z zagranicy w oryginalnej, angielskiej wersji językowej.

Marvel's Spider-Man Script Book to kompletny scenariusz z gry, którego autorami są Jon Paquette, Christos Gage i Benjamin Arfmann. Całość będzie miała 240 stron i zostanie wydana w twardej oprawie, a wewnątrz będzie można znaleźć także grafiki i szkice koncepcyjne. Poniżej możecie zapoznać się z przykładowymi stronami.