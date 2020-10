Legion samobójców: The Suicide Squad - Michael Rooker o swojej roli i nowym podejściu do tytułowej drużyny

Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad to nadchodzące nowe filmowe podejście do drużyny antybohaterów - drugie po filmie z 2016 roku, który skupiał się na grupie złoczyńców pracujących dla rządu celem zredukowania swych wyroków. Reżyserem nowej interpretacji jest James Gunn.

W filmie Michael Rooker wciela się w Briana Durlina alias Savant. Współpracujący już z Gunnem przy okazji Strażników Galaktyki 2 aktor w jednym z wywiadów opowiedział co nieco o swojej roli.

Savant wnosi do tej drużyny... wszystko. Ale dlaczego nazywasz ich złoczyńcami? [tu Rooker skontrował pytanie, które mu zadano] Skąd wiesz, że Savant lub ktokolwiek z tej ekipy to złoczyńcy? Ci goście są... twardzi, w porządku, ale czy są złoczyńcami? Nie wiem. To Suicide Squad, na pewno byli nimi w przeszłości. To ta sama idea, ale zupełnie inna konfiguracja...

Czy to oznacza, że Task Force X będzie grupą szukającą odkupienia? Rooker nie udzielił jasnej odpowiedzi.

Jest naprawdę inaczej.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że doczekamy się spin-offa filmu, który będzie serialem poświęconym Peacemakerowi (w tej roli John Cena). Czy jest na to szansa w przypadku postaci Rookera? Zapytany, czy rozmawiał przez telefon ze swoim dobrym przyjacielem Jamesem Gunnem, aby dowiedzieć się, czy Savant może dostać swój własny show, aktor odpowiedział w żartobliwy sposób:

Myślę, że każdy powinien rozmawiać przez telefon z Jamesem Gunnem. Wszyscy tam, słuchajcie, dzwońcie do Jamesa i powiedzcie: Michael Rooker chce własnej serii, do cholery! I chce tego teraz! Opłaca się mieć mięśnie w tych czasach, prawda...? Mój Boże, ale John Cena to coś więcej niż tylko mięśnie. Ten facet jest świetny i świetnie się bawiliśmy na planie. Wszystko okazało się naprawdę świetną zabawą.