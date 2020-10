Furiosa - Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth przerywają milczenie. Aktorzy komentują swój udział w filmie

fot. materiały promocyjne

Furiosa to szykowany przez Warner Bros film ze świata Mad Maxa, będący prequelem znakomicie przyjętego przez widzów i krytyków widowiska Mad Max: Na drodze gniewu. Ostatnio oficjalnie potwierdzono, kto wystąpi w produkcji - główne role zagrają Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth i Yahya Abdul-Mateen II.

Teraz aktorzy w końcu przerwali milczenie dotyczące angażu w projekcie. Chris Hemsworth odniósł się do niego w następujących słowach:

Jestem bardzo podekscytowany, że stanę się częścią serii, która dla mnie - jako dzieciaka dorastającego w Australii - była wszystkim. Mad Max był dla mnie szczytem i jednym z ważniejszych powodów, dla których wkroczyłem do biznesu zajmującego się opowiadaniem historii. Fakt, że dostąpię zaszczytu nie tylko pracy pod okiem wizjonera i oryginalnego twórcy serii, George'a Millera, ale także wzięcia udziału w opowieści o pochodzeniu Furiosy, jest dla mnie czymś niesamowitym. Wielki szacunek dla George'a, Mela, Charlize, Toma i całej obsady i ekipy, która pomogła zbudować ten epicki świat. Postaram się ze wszystkich sił.

Casting skomentowała też Taylor-Joy, która zagra w filmie tytułową rolę, wcielając się w młodszą wersję Furiosy. Wygląda na to, że aktorka ma taktykę podobną do Toma Hardy'ego - zrezygnuje z odtwarzania i upodabniania się do poprzedników, tworząc stuprocentowo świeżą i autorską interpretację postaci.

Gdy dowiedziałam się, że zagram tę rolę, pomyślałam: to naprawdę ekscytujące, że będę tak ciężko pracować! Bardzo chciałabym dorównać poziomowi zaangażowania moich poprzedników. Zakochałam się w Furiosie i w tym, jak odegrała ją Charlize. Odwaliła kawał fenomenalnej roboty, stworzyła świetny portret. Dlatego też nie chce wchodzić w jej buty. Moja gra musi być inna, bo tego najzwyczajniej w świecie nie da się powtórzyć.

Szczegóły ról Hemswortha i Abdul-Mateena II są póki co trzymane w tajemnicy. George Miller wyreżyseruje, napisze i wyprodukuje projekt, współpracując z wieloletnim partnerem produkcyjnym Dougiem Mitchellem i ich australijską firmą Kennedy Miller Mitchell.