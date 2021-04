Legion samobójców: The Suicide Squad - zwiastun z cenzurą lepszy niż poprzedni. Dużo nowych scen

fot. materiały prasowe

Legion samobójców: The Suicide Squad to film z kategorią wiekową R z uwagi na obrazowe i brutalne sceny przemocy oraz wulgaryzmy. W amerykańskim nazewnictwie kategoria R oznacza, że film nie jest wskazany dla widzów poniżej 17 roku życia. Pierwszy zwiastun był bez cenzury, więc mogliśmy się o tym przekonać. Tego typu widowiska jednak zawsze dostają też tak zwany "Green band trailer", który jest dla każdej grupy. Jest on wykorzystywany do promocji przed filmami z niższą kategorią. James Gunn, reżyser widowiska oraz Warner Bros. opublikowali go 1 kwietnia z okazji prima aprilis i może on zaskoczyć widzów. Jest zupełnie inny, niż pierwszy trailer.

Legion samobójców: The Suicide Squad - zwiastun

W obsadzie znajdują sie Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez. Natomiast głosem King Sharka jest Sylvester Stallone.

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera w sierpniu 2021 roku.