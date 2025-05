Scenarzysta Thunderbolts* nie miał pojęcia o TEJ decyzji. Oto oryginalny pomysł na Taskmaster

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Reklama

Thunderbolts* bryluje w kinach i zaskakuje poza wielkim ekranem z powodu nietuzinkowej kampanii promocyjnej Marvela. W filmie doszło z kolei do kilku zwrotów akcji, o których informatorzy mówili jeszcze przed premierą filmu. Teraz pojawiły się nowe wieści na temat jednej z postaci, której los oryginalnie miał być kompletnie inny.

Thunderbolts* Zobacz więcej Reklama

Kto miał być złoczyńcą w Thunderbolts*? Oryginalny pomysł zaskakuje

Chodzi oczywiście o postać Taskmaster, która debiutowała w Czarnej wdowie, a w którą to wcieliła się Olga Kurylenko. Antybohaterka zostaje zastrzelona na początku filmu przez Ghost pomimo tego, że występuje na wszystkich plakatach, a aktorka brała udział w uroczystej premierze i ciągle podróżuje z obsadą, aby promować widowisko Marvela. Do tego w zwiastunach pojawiała się w scenach, w których jej nie ma w finalnej wersji filmu. Okazuje się, że ten zabieg zaskoczył... samego oryginalnego scenarzystę Thunderbolts*, Erica Pearsona:

Kiedy usiadłem, żeby obejrzeć film, jedna rzecz mnie zszokowała i to było właśnie to. Wszystko inne było takie, jak to napisałem.

Pearson przyznał, że nie miał pojęcia, dlaczego doszło do tak dużej zmiany w scenariuszu. Nie został też o tym poinformowany. Jego zdaniem należy o to pytać reżysera, Kevina Feige lub Joannę Calo, inną scenarzystkę. Z kolei scooper MyTimeToShineHello, który informował o śmierci Taskmaster jeszcze przed premierą filmu, podzielił się tym, co oryginalnie działo się z tą postacią w ramach Thunderbolts*:

Taskmaster miała nawiązać nić porozumienia z Yeleną i Avą.

Po pierwszej konfrontacji wytłumaczyła, że doznała wypadku w wieku 9 lat. W wyniku eksplozji jej mózg przestał funkcjonować tak jak powinien. Eksperymenty laboratoryjne wpłynęły natomiast na jej pamięć, która była wówczas poszatkowana.

Ava nakręciła dla Antoniny specjalny filmik, który miał jej pomóc w przypominaniu wszystkiego.

Taskmaster i Walker często sobie dogryzali na przestrzeni filmu. Miał też w jego trakcie pojawiać się gag - Taskmaster miała co jakiś czas tracić pamięć i rzucać się na Walkera, żeby go zamordować.

Mieliśmy poznać więcej o przeszłości tej bohaterki - jej ojcu, wypadku i eksperymentach, które na niej przeprowadzono.

Miała walczyć z Buckym i go pokonać. Miał być pod wrażeniem jej umiejętności.

To jej historia miała zmiękczyć Bucky'ego i sprawić, że ten dołączył do pozostałych.

Antonia miała poprzeć decyzję o uratowaniu Boba i Walkera.

Walczyła z Sentrym i podobnie do pozostałych uciekła po nieudanej konfrontacji.

Reszta filmu miała przebiec identycznie, ale z udziałem Taskmaster.

ROZWIŃ ▼

Ranking filmów Marvela po premierze Thunderbolts*