GTA 6 już teraz bije rekordy popularności. Tweet z zapowiedzią wykręcił niesamowity wynik

fot. Rockstar Games

Reklama

8 listopada firma Rockstar Games oficjalnie zapowiedziała, że pierwszy zwiastun GTA 6 zobaczymy w grudniu tego roku. Materiał ma zostać zaprezentowany przy okazji świętowania 25. urodzin cyklu Grand Theft Auto. Mimo, że ogłoszenie miało formę krótkiego wpisu w serwisie X (dawniej Twitter), nie dodano do niego żadnego teasera, ani nawet grafiki, to i tak udało mu się wygenerować ogromne zainteresowanie. W ciągu niespełna doby od publikacji, tweet zdobył ponad 140 milionów wyświetleń i polubiono go ponad milion razy, dzięki czemu stał się on najchętniej "serduszkowanym" wpisem dotyczącym gier na platformie Elona Muska.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1722237703553798312

Imponujące rezultaty dostrzec można także na Instagramie, gdzie to samo ogłoszenie może pochwalić się ponad... 2,4 milionami polubień.

https://www.instagram.com/p/CzYs04kg9XJ/

Prezes firmy Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, wypowiedział się również na temat strajku aktorów. Zapewnił on, że jest przekonany, że w rozmowach uda się dojść do porozumienia, ale dodał, że nawet jeśli tak się nie stanie, to jego firma jest "kompletnie chroniona" przez ewentualnymi komplikacjami. Wynika z tego, że nie powinniśmy spodziewać się żadnych problemów z produkcją czy datą premiery GTA 6, a przynajmniej nie z tego powodu.

Przypominamy, że o Grand Theft Auto VI jak na razie wiemy niewiele. Nieoficjalne informacje wskazują na to, że w grze wcielimy się w dwójkę bohaterów (kobietę i mężczyznę) i trafimy do fikcyjnej wersji Miami.