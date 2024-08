LEGO Horizon Adventures ma datę premiery. Termin wyciekł do sieci

fot. Nintendo

LEGO Horizon Adventures to nietypowy crossover, który połączy świat i bohaterów z serii Horizon i słynne duńskie klocki. Gracze poznają nową historię, będą eksplorować lokacje oraz walczyć z przeciwnikami, a wszystko to solo lub w kooperacji, zarówno lokalnie, jak i online. Choć data premiery nie została jeszcze oficjalnie ujawniona, to w PlayStation Store na moment widoczny był konkretny termin: 14 listopada tego roku.

Istnieje duża szansa, że na oficjalne potwierdzenie i ogłoszenie na ten temat nie będziemy musieli długo czekać. Jeszcze dziś, 27 sierpnia o godzinie 16:00, odbędzie się prezentacja Nintendo Direct Partner Showcase. Bardzo możliwe, że to właśnie tam zobaczymy nowy materiał z gry i otrzymamy kolejne informacje na jej temat.

LEGO Horizon Adventures zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Nintendo Switch.