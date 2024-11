Kultowa gra w klockowym wydaniu. Zapowiedziano zestaw LEGO Mario Kart – Baby Mario kontra Baby Luigi

LEGO

Już na początku przyszłego roku miłośnicy gier Nintendo oraz kolekcjonerzy LEGO będą mogli cieszyć się nowym zestawem kolekcjonerskim inspirowanym kultową serią Mario Kart. Zestaw zawiera dwie miniaturowe figurki Baby Mario i Baby Luigi, które dodadzą niepowtarzalnego uroku do każdej kolekcji, a także ich pojazdy - Biddybuggy i Tri-Speeder.

Obie figurki mają do dyspozycji specjalnie zaprojektowane gokarty, które można dostosować do zabawy w wyścigi. Dodatkową atrakcją jest możliwość wystrzeliwania muszli z każdego samochodu. Celem jest zestrzelenie sześciu balonów, co wprowadzi dodatkowy element rywalizacji.

Zestaw jest kompatybilny z figurkami Mario, Luigiego oraz Peach, które można znaleźć w sprzedawanych oddzielnie zestawach o numerach 71439, 71440 i 71441. Usadzenie jednej z tych figurek za kierownicą gokarta uruchamia interaktywne efekty dźwiękowe i wizualne nawiązujące do kultowej gry, w tym charakterystyczne dźwięki startu, trąbienia i driftowania.

Mario Kart™ – Baby Mario kontra Baby Luigi

Zestaw składa się z 321 elementów, które pozwalają na zbudowanie szczegółowych pojazdów w skali mini. Każdy samochód po złożeniu ma wymiary 5 cm wysokości, 10 cm długości i 7 cm szerokości.