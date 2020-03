LEGO Super Mario ujawnione. Tak prezentują się interaktywne klocki

Niedawno w sieci pojawił się tajemniczy teaser, który informował, że Nintendo i LEGO rozpoczynają współpracę. Internauci zaczęli podejrzewać, że może chodzić tu o nową grę lub zestaw klocków. Teraz wiemy już, że chodzi o tę drugą opcje.

Nie będą to jednak klasyczne klocki LEGO, a interaktywny zestaw, dzięki któremu możliwe będzie stworzenie własnych plansz dla Mario, umieszczając na nich m.in. przeszkody czy przeciwników. Sama figurka przedstawiająca tego bohatera będzie zaś reagować na poczynania na takich poziomach, wyświetlając odpowiednie symbole na niewielkim ekraniku i wydając charakterystyczne dźwięki, np. przy zbieraniu monet. Trzeba przyznać, że taka próba przeniesienia zabawy znanej z gry wideo do formy „analogowej” to ciekawy pomysł, chociaż nie wiadomo, jak sprawdzi się on w praktyce.

Z powyższego wideo możemy dowiedzieć się, że LEGO Mario doczeka się kilku zestawów. Nie wiemy jednak, kiedy trafią one do sprzedaży i w jakiej cenie będą dostępne.

To doświadczenie pozwoli milionom dzieci i fanów Mario bawić się w zupełnie nowy sposób, dzięki któremu mogą tworzyć i bawić się ze swoją ulubioną postacią. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwala LEGO Super Mario być społecznościowym, interaktywnym i wymagającym współpracy doświadczeniem dla dzieci – mówi Julia Goldin z LEGO Group.