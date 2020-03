LEGO i Nintendo rozpoczynają współpracę. Zapowiedziano tajemniczy projekt z Mario

Na oficjalnym Twitterze Nintendo of America pojawił się wpis z zapowiedzią nowego projektu, który jest wspólną inicjatywą Nintendo oraz... LEGO. Do tweeta dołączono wideo, które przedstawia Mario w wersji z klocków, jednak nie ujawniono żadnych szczegółów. Fani podejrzewają, że może chodzić tu o nową grę, która połączy świat duńskich zabawek i wąsatego hydraulika lub zestaw klocków. Data tego ogłoszenia nie jest przypadkowa - 10 marca (MAR10) to przecież Dzień Mario.

Na detale musimy jeszcze poczekać. Niewykluczone, że więcej na temat tego nietypowego, intrygującego projektu dowiemy się w trakcie jednej z prezentacji z cyklu Nintendo Direct. Wzmianka o niej, w kontekście współpracy obu firm, pojawiła się na stronie brytyjskiego sklepu GAME, jednak szybko została usunięta. Warto dodać również, że fani Nintendo od dłuższego czasu wyczekują na kolejny Direct, w którym przedstawione zostaną plany na nadchodzące miesiące, a plotki na ten temat już kilkukrotnie pojawiały się w sieci.