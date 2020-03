Mario, Pac-Man, a może GTA? Te ekranizacje gier chcieliby obejrzeć widzowie z USA

Ekranizacje gier naprawdę rzadko są produkcjami wartymi uwagi i najczęściej okazują się co najwyżej filmami po prostu średnimi. Mimo tego, czasami potrafią one osiągać bardzo przyzwoite wyniki w box office, w czym bez wątpienia pomagają znane wśród graczy marki. Serwis Hollywood Reporter wraz z Morning Consult przeprowadzili ankietę i zapytali widzów z USA o to, jakie gry najchętniej zobaczyliby na dużym ekranie i wyniki są bardzo interesujące. Warto jednak zaznaczyć, że ankietowani nie podawali tytułów sami. Zamiast tego przy 20 grach wybierali jedną z odpowiedzi: "bardzo zainteresowany ekranizacją", "trochę zainteresowany", "raczej niezainteresowany", "wcale niezainteresowany" lub "nie mam zdania".

Na pierwszym miejscu znalazła się seria Super Mario Bros., na drugim - Pac-Man, a ostatnie miejsce podium przypadło... Mario Kart. Widać wyraźnie, że ankietowani stawiają przede wszystkim na szerzej rozpoznawalne postacie, chociaż na dalszych miejscach zestawienia nie brakuje pewnych niespodzianek.

Rezultaty ankiety znajdziecie w poniższej galerii. W opisach znajdziecie też procent osób, które były "bardzo zainteresowane" lub "trochę zainteresowane" ekranizacją danej serii.

18. Starcraft - 13% ankietowanych jest zainteresowanych ekranizacją