LEGO Sonic - zapowiedziano cztery nowe zestawy dla fanów niebieskiego jeża

Firmy LEGO oraz SEGA poinformowały o nowej współpracy, której efektem będą cztery kolejne zestawy klocków z bohaterami znanymi z serii Sonic the Hedgehog. Wszystkie trafią na sklepowe półki już 1 sierpnia tego roku, a ich ceny będą wynosić od 139,00 zł do 499,99 zł.

Najtańszy z zestawów, LEGO Sonic the Hedgehog: Sonic's Speed Sphere Challenge będzie zawierał 292 elementy, w tym 3 postacie oraz wyrzutnię Speed Sphere, a jego cena to 139 zł. Drugi to wyceniony na 189,99 zł i składający się z 376 klocków Tail's Workshop and Tornado Plane, w którym znajdą się między innymi minifigurki Sonica i Tailsa.

Przedostatni zestaw nazwany jest Amy's Animal Rescue - za 388 klocków, z których będzie można ułożyć wyspę dla Amy i jej zwierzęcych przyjaciół trzeba będzie zapłacić 249,99 zł. Najdroższy i zarazem największy zestaw to Sonic's Green Hill Loop Zone, czyli sporych rozmiarów tor z charakterystyczną pętlą. Jego cena to 499,99 zł, a w pudełku znajdą się aż 802 elementy.

Zdjęcia nowych zestawów LEGO Sonic

LEGO Sonic