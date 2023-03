Strażnicy Galaktyki - mogliśmy dostać grę w stylu LEGO. To jeden z kilku anulowanych projektów studia TT Games

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

W kwietniu na rynek trafiło LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów. Produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem, ale prace nad nią nie obyły się bez pewnych problemów. Premierę kilkukrotnie przekładano, a do sieci trafiły informacje o trudnych warunkach i crunchu w zespole TT Games. To właśnie między innymi te problemy miały doprowadzić do anulowania kilku projektów. Światło na całą sprawę rzucił serwis Nintendo Life, powołując się na kilka anonimowych źródeł.

Jedną z gier, nad którymi pracowało brytyjskie studio, miała być produkcja o roboczym tytule Project Marley. Gracze mieliby w niej okazje do zwiedzenia wielu światów związanych z różnymi markami Disneya, w tym Księgą Dżungli, Krainą Lodu, Toy Story czy Piratami z Karaibów. Rozgrywka polegałaby między innymi na zwiedzaniu otwartego świata i pomniejszych lochów, przypominających te z serii Diablo, a nadrzędnym celem byłoby wyeliminowanie zagrożenia w postaci mrocznej siły w każdej z lokacji. Opis ten przypomina nieco Disney Dreamlight Valley, które zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu we wrześniu 2022 roku i podobno to właśnie między innymi debiut tej gry miał przyczynić się do anulowania Project Marley po ponad 4 latach prac.

Na tym niestety nie koniec. Jak donosi Nintendo Life, skasowano również Project Cosmic, czyli grę LEGO ze Strażnikami Galaktyki, w której mieli pojawić się między innymi Nova i Adam Warlock i mobilny port LEGO Worlds. Ostatnią z anulowanych produkcji miało być Project Rainbow Road, strzelanka z bohaterami marek należących do Warner Bros, w tym DC, Rick i Morty czy Looney Tunes. Co ciekawe, ten ostatni tytuł początkowo miał być grą na licencji Funko, ale ostatecznie owa licencja trafiła w ręce studia 10:10.

Te samy źródła miały przekazać redaktorom Nintendo Life informacje na temat fabularnego dodatku do Sagi Skywalkerów, inspirowanego serialem The Mandalorian oraz nowej gry z Batmanem. Obecny status obu tych produkcji nie jest do końca jasny - podobno zostały one zepchnięte na boczny tor przez to, że studio zajęło się kolejnym dużym projektem w stylu Sagi Skywalkerów, tym razem związanym z uniwersum Harry'ego Pottera.