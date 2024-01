Nadchodzi zestaw LEGO The Legend of Zelda? The Great Deku Tree może zadebiutować jeszcze w tym roku

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

1 marca czeka nas premiera klocków LEGO z Animal Crossing, ale istnieje szansa, że nie będzie to jedyna współpraca pomiędzy duńską firmą i Nintendo w tym roku. Jak donoszą profile Brickmerge i 1414falconfan, które od dłuższego czasu ujawniają zestawy LEGO jeszcze przed ich oficjalnymi zapowiedziami, w niedalekiej przyszłości na rynek ma trafić także The Great Deku Tree z The Legend of Zelda w klockowej wersji.

Według tego, co przekazano na profilu Brickmerge, LEGO The Great Deku Tree ma zadebiutować we wrześniu 2024 roku, a w pudełku znajdziemy 2500 elementów. Co więcej miałby to być pierwszy zestaw będący efektem współpracy LEGO i Nintendo, w którym znajdą się klasyczne minifigurki.

Warto również przypomnieć, że już w 2023 roku do sieci wyciekły zdjęcia, które miały przedstawiać ten zestaw. Trudno natomiast powiedzieć czy finalny produkt będzie tak wyglądał.

