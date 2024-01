Palworld to wielki hit. Dwa miliony sprzedanych egzemplarzy i pobite rekordy Cyberpunk 2077 i Elden Ring na Steam

fot. Pocketpair

Palworld to produkcja studia Pocketpair, w której połączono elementy kilku gatunków. Niczym w grach survivalowych pozyskujemy surowce i wykorzystujemy je do tworzenia przedmiotów oraz budynków, ale do całości dodano również broń palną oraz stworzenia, które przypominają Pokemony. Gracze mogą wykorzystać je nie tylko jako wsparcie w walce, ale też do pracy w fabrykach czy jako pomoc przy zbieraniu cennych materiałów.

Ta nietypowa mieszanka gatunkowa najwyraźniej okazała się przepisem na sukces, bo zaledwie kilka dni po premierze we wczesnym dostępie, twórcy Palworld poinformowali o sprzedaży ponad 2 milionów egzemplarzy gry.

https://twitter.com/Palworld_EN/status/1748618579757711617

Na tym jednak nie koniec. Ujawniono również, że Palworld na Steam przekroczyło barierę miliona aktywnych jednocześnie graczy. Dzieło studia Pocketpair pobiło wyniki takich tytułów jak Cyberpunk 2077, Elden Ring czy Hogwarts Legacy. Lepsze pod tym względem okazało się tylko PUBG, które przed przejściem na model free to play mogło pochwalić się ponad 3 milionami aktywnych użytkowników w tym samym czasie.

https://twitter.com/Palworld_EN/status/1749047519265632440

Palworld - screeny

Palworld