Na ten zestaw LEGO czekali fani Star Trek! Oto kultowy statek kosmiczny Enterprise

fot. Paramount Television

Fani franczyzy Star Trek będą mogli ułożyć z klocków LEGO® kultowy statek kosmiczny U.S.S. Enterprise NCC-1701-D, który trafi do sprzedaży 28 listopada 2025 roku. Zestaw z serii Icons posiada 3,6 tys. elementów, w tym 9 minifigurek postaci.

Przypomnijmy, że U.S.S. Enterprise NCC-1701-D to statek kosmiczny, wokół którego rozgrywa się historia Star Trek: Następne pokolenie i nie tylko. Służył w Gwiezdnej Flocie jako okręt flagowy. Dowódcą okrętu był kapitan Jean-Luc Picard, w którego wcielał się Patrick Stewart, a funkcję pierwszego oficera pełnił komandor William T. Riker (Jonathan Frakes). Szefem ochrony i oficerem taktycznym Enterprise był porucznik Worf. I to właśnie ich figurki znalazły się w nowym zestawie klocków LEGO® obok jeszcze 6 innych.

Statek kosmiczny po zbudowaniu ma 60 cm długości i 27 cm wysokości. Jego cena to 1649,99 zł. Zobaczcie poniżej, jak prezentuje się w całości U.S.S. Enterprise.

LEGO U.S.S. Enterprise - zdjęcia statku kosmicznego