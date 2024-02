SpongeBob wbija szpilkę w Leonardo DiCaprio. Aktor został żartobliwie skomentowany podczas Super Bowl 2024

fot. YouTube (ABC News)

Super Bowl 2024 to wydarzenie transmitowane na cały świat i najpopularniejsze wydarzenie sportowe każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Jedną ze stacji, która oferowała transmisję na żywo, która nazywała się "Super Bowl LVIII Live from Bikini Bottom", był Nickelodeon. Poza głosem prawdziwych komentatorów i ekspertów, podczas oglądania meczu wypowiadały się również postaci ze świata Nickelodeon, takie jak SpongeBob, Patryk Rozgwiazda czy Plankton. Okazjonalnie przewijały się też inni, np. Dora z Dora poznaje świat, ale też bohaterowie ostatnich Wojowniczych żółwi ninja: Zmutowany chaos

To właśnie ci ostatni razem ze SpongeBobem skomentowali pojawienie się Leonardo DiCaprio na meczu. Nie jest przypadkiem, że zaraz po uchwyceniu utytułowanego aktora obiektywem kamery, na ekranie pojawił się jeden z wojowniczych braci. W końcu pośród nich również znajduje się Leonardo. Z kolei SpongeBob nie szczędził złośliwości wielokrotnemu laureatowi do Oscarów i zwycięzcy jednego z nich, komentując jego pojawienie się nawiązaniem do liczby 25, czyli odgórnej granicy jaką DiCaprio toleruje wśród swoich partnerek, przynajmniej według Internetu.

Leonardo DiCaprio podczas Super Bowl 2024