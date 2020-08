Let Him Go - zobacz zwistun filmu z Kevinem Costnerem i Diane Lane

Focus Features

W sieci pojawił się zwiastun nowego filmu Thomasa Bezuchy (Rodzinny dom wariatów, Monte Carlo) zatytułowanego Let him go. W główne role wcielili się Kevin Costner oraz Diane Lane, a produkcja oparta została na książce Larry'ego Watsona o tym samym tytule.

Czego możemy spodziewać się po fabule filmu Bezuchy? Po stracie syna, emerytowany szeryf George Blackledge i jego żona Margaret decydują się opuścić swe usytuowane w Montanie ranczo, aby uratować wnuka z rąk niebezpiecznej, odciętej od świata rodziny w Dakocie. Na czele owej familii stoi apodyktyczna Blanche Weboy. Po przybyciu szybko się jednak okazuje, że Weboyowie nie mają zamiaru pozwolić odejść wnukowi Blackledge'ów. Małżonkowe z Montanty nie mają więc innego wyjścia, jak tylko stanąć do walki o swą rodzinę.

W Let him go, oprócz wspomnianych Kevina Costnera oraz Diane Lane, wystąpili Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Will Brittain, Kayli Carter i Bradley Stryker.

Let him go - zwiastun

Australijska premiera Let him go przewidziana jest na rok 2020. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy film będzie dostępny w Polsce.