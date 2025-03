Prequel Igrzysk śmierci bije rekordy sprzedaży. Lepszy niż Kosogłos

fot. Lionsgate

Po Balladzie ptaków i węży przyszedł czas na kolejny prequel osadzony w uniwersum Igrzysk śmierci. Tym razem Suzanne Collins opowiedziała historię młodego Haymitcha Abernathy'ego, mentora Katniss i Peety, czego efektem jest książka Wschód słońca w dniu dożynek. Od dnia premiery, 18 marca, fani uniwersum są zaczytani w opowieści. Teraz już wiadomo, że powieść pobiła rekordy wcześniejszych części.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek bije rekordy sprzedaży

Przez pierwszy tydzień od dnia premiery sprzedano ponad 1,5 milion egzemplarzy Wschodu słońca w dniu dożynek na całym świecie. To trzykrotnie wyższy wynik od 3. części Igrzysk śmierci, Kosogłosa, który zadebiutował w 2010 roku. Jednocześnie to świetne wieści dla adaptacji filmowej, którą zaplanowano na 20 listopada 2026 roku. Daje to sporą nadzieję na przejęcie pałeczki po sukcesywnej książce i dobre wyniki w box office.

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - fabuła

Skoro masz stracić wszystko, co kochasz, po co jeszcze walczyć? W dzień dożynek mieszkańcy Panem budzą się zdjęci strachem. W tym roku, z okazji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, dwukrotnie więcej trybutów trafi na arenę. Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu woli nie zastanawiać się nad tym, co przyniesie los. Chce tylko przebrnąć przez ten dzień i spotkać się z dziewczyną, którą kocha. Gdy słyszy swoje nazwisko, czuje, że jego przyszłość legła w gruzach. Musi zostawić bliskich i jechać do Kapitolu w towarzystwie trójki innych trybutów z Dwunastki: przyjaciółki, która jest jak młodsza siostra, kompulsywnego analityka i największej snobki w mieście. Haymitch od samego początku wie, że przeznaczono go do odstrzału, lecz coś pcha go do walki… Pragnie tylko jednego: by jej skutki odbiły się echem daleko poza zabójczą areną.