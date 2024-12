Tak Kyle Chandler może wyglądać w serialu Latarnie. Ma brodę i fryzurę superbohatera

Fot. Materiały prasowe

Na portalu społecznościowym X pojawiło się zdjęcie Kyle'a Chandlera z niedawnego spotkania z fanem. Na fotografii, z której fan został wycięty, aktor prezentuje się z brodą i w nietypowej dla siebie fryzurze.

Jako że po nowym roku Chandler ma rozpocząć pracę na planie serialu Latarnie, należącego do uniwersum DCU (świata Batmana i Supermana), wszystko wskazuje na to, że nowy wygląd jest przygotowany specjalnie na potrzeby tej produkcji. Start zdjęć do serialu jest zaplanowany na 10 lutego 2025 roku.

Kyle Chandler jako Hal Jordan

Fani komiksów DC zauważają, że jego obecny wizerunek przypomina rysunki Hala Jordana z komiksu Green Lantern: Earth One.

Latarnie - o czym jest serial?

Historia koncentruje się na ziemskich przedstawicielach Korpusu Zielonej Latarni. W serialu Hal Jordan, jako doświadczony weteran, będzie szkolił nowicjusza Johna Stewarta. Według plotek obaj poprowadzą śledztwo w sprawie schwytania intergalaktycznego seryjnego mordercy, które zaprowadzi ich z powrotem na Ziemię.

Za sterami projektu stoją Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen) oraz Tom King, znany komiksowy scenarzysta. James Gunn i Peter Safran, jako szefowie uniwersum DCU, pełnią funkcję producentów.

Pierwszy sezon serialu będzie liczył osiem odcinków, a reżyserią dwóch pierwszych zajmie się James Hawes. Całość powstaje dla HBO.

Data premiery nie jest znana. Projekt będzie dostępny w platformie Max.