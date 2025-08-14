Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

fot. Vertical

Letnia Akademia Filmowa 2025 w Zwierzyńcu trwa już od kilku dni, a naEKRANIE.pl jest patronem medialnym całego wydarzenia, w trakcie którego można obejrzeć 150 filmów, zobaczyć 70 gości, w tym międzynarodowych, a także uczestniczyć w pokazach plenerowych i ze specjalnymi gośćmi. Chcielibyśmy Was zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu z Małgorzatą Zajączkowską, aktorką teatralną, która jest znana z udziału w takich produkcjach jak Uwikłanie czy Wałęsa. Człowiek z nadziei.

Spotkanie odbędzie się w kinie Skarb dzisiaj, tj. 14 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Odbędzie się również pokaz filmu Lepiej późno niż wcale. Całe spotkanie poprowadzi redaktor naczelny naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński.

Letnia Akademia Filmowa 2025 - program

KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

Je’vida

My Father's Daughter

Ellos Eatnu - Let the River Flow

Eallogierdu. The Tundra Within Me

Ealát

MAŁE CANNES

To był zwykły przypadek

Romeria

Zmartwychwstanie

Sirat

Renoir

Młodsza siostra

Dwóch prokuratorów

WŁOSKA (BEZ)TROSKA

Vermiglio

Gloria!

Diamenty

Bogini Partenope

La familia

MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO

Totem

Sujo

Złota klatka

Santo i Blue Demon kontra potwory

W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT

Blair Witch Project

Midsommar

In Flames

50/50 GDYNIA

Moje miejsce

Cisza

Szczęśliwy człowiek

Jesteś tam

Oda do radości

Łysy

3 Love

Córki dancingu

TILDA SWINTON: POMIĘDZY

Caravaggio

Orlando

Jestem miłością

Teknolust

Mysz w labiryncie i sześciokątny ul

JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI

Noce i dnie

Hrabina Cosel

Chopin. Pragnienie miłości

Dama kameliowa

Epilog norymberski

DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO

Krowa

The Cycle

Hamoun

Sara

Leila

ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD

Obciążeni

Wiszące ogrody

Inshallah a Boy

Arzé

The Three

ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA

Spotkania z:

Michałem Grzybowskim

Mariuszem Kuczewskim

Dominik Monteanpańków

Korkiem Bojanowskim

Moniką Majorek

ARCHEOLOGIA KINA

Ogień i lód

Kobieta kot

Próba terroru

Bez emocji

Drugi oddech

Kierowcy z piekła rodem

Wyścig z czasem

DRUGIE ŻYCIE FILMU

Rozmowa

Pod skórą

Na samym dnie

Opętanie

DOKUMENTY NA LAF