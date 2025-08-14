Reklama
placeholder

Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025

Letnia Akademia Filmowa 2025 w Zwierzyńcu obfituje w rozmaite spotkania i pokazy. Dzisiejszą atrakcją będzie spotkanie z aktorką Małgorzatą Zajączkowską, a także pokaz filmu Lepiej późno niż wcale.
Reklama
placeholder

Letnia Akademia Filmowa 2025 w Zwierzyńcu obfituje w rozmaite spotkania i pokazy. Dzisiejszą atrakcją będzie spotkanie z aktorką Małgorzatą Zajączkowską, a także pokaz filmu Lepiej późno niż wcale.
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Małgorzata Zajączkowska 
Letnia Akademia Filmowa 2025 spotkanie
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Małgorzata Zajączkowska 
Letnia Akademia Filmowa 2025 spotkanie
Lepiej późno niż wcale fot. Vertical
Reklama

Letnia Akademia Filmowa 2025 w Zwierzyńcu trwa już od kilku dni, a naEKRANIE.pl jest patronem medialnym całego wydarzenia, w trakcie którego można obejrzeć 150 filmów, zobaczyć 70 gości, w tym międzynarodowych, a także uczestniczyć w pokazach plenerowych i ze specjalnymi gośćmi. Chcielibyśmy Was zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu z Małgorzatą Zajączkowską, aktorką teatralną, która jest znana z udziału w takich produkcjach jak Uwikłanie czy Wałęsa. Człowiek z nadziei.

Spotkanie odbędzie się w kinie Skarb dzisiaj, tj. 14 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Odbędzie się również pokaz filmu Lepiej późno niż wcale. Całe spotkanie poprowadzi redaktor naczelny naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński.

Letnia Akademia Filmowa 2025 - program

KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!

  • Je’vida
  • My Father's Daughter
  • Ellos Eatnu - Let the River Flow
  • Eallogierdu. The Tundra Within Me
  • Ealát

MAŁE CANNES

  • To był zwykły przypadek
  • Romeria
  • Zmartwychwstanie
  • Sirat
  • Renoir
  • Młodsza siostra
  • Dwóch prokuratorów

WŁOSKA (BEZ)TROSKA

  • Vermiglio
  • Gloria!
  • Diamenty
  • Bogini Partenope
  • La familia

MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO

  • Totem
  • Sujo
  • Złota klatka
  • Santo i Blue Demon kontra potwory

W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT

  • Blair Witch Project
  • Midsommar
  • In Flames

50/50 GDYNIA

  • Moje miejsce
  • Cisza
  • Szczęśliwy człowiek
  • Jesteś tam
  • Oda do radości
  • Łysy
  • 3 Love
  • Córki dancingu

TILDA SWINTON: POMIĘDZY

  • Caravaggio
  • Orlando
  • Jestem miłością
  • Teknolust
  • Mysz w labiryncie i sześciokątny ul

JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI

  • Noce i dnie
  • Hrabina Cosel
  • Chopin. Pragnienie miłości
  • Dama kameliowa
  • Epilog norymberski

DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO

  • Krowa
  • The Cycle
  • Hamoun
  • Sara
  • Leila

ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD

  • Obciążeni
  • Wiszące ogrody
  • Inshallah a Boy
  • Arzé
  • The Three

ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA

Spotkania z:

  • Michałem Grzybowskim
  • Mariuszem Kuczewskim
  • Dominik Monteanpańków
  • Korkiem Bojanowskim
  • Moniką Majorek

ARCHEOLOGIA KINA

  • Ogień i lód
  • Kobieta kot
  • Próba terroru
  • Bez emocji
  • Drugi oddech
  • Kierowcy z piekła rodem
  • Wyścig z czasem

DRUGIE ŻYCIE FILMU

  • Rozmowa
  • Pod skórą
  • Na samym dnie
  • Opętanie

DOKUMENTY NA LAF

  • Gość
  • Dziecko z pyłu
  • Listy z Wilczej
  • Przechwycone
  • Bałtyk
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,5

2013
Wałęsa. Człowiek z nadziei
Oglądaj TERAZ Wałęsa. Człowiek z nadziei Biografia
Powiązane osoby

Malgorzata Zajaczkowska

Malgorzata Zajaczkowska image

Najnowsze

1 Maciej Musiał
-

Maciej Musiał z nowym projektem. Znany polski aktor wybierze się do Krainy Snów

2 Ultimatum Bourne’a (2007) - 92%
-

Co z kolejną częścią Jasona Bourne'a? Nowe informacje

3 Piep*zyć Mickiewicza 2
-

Hitowa polska komedia dostępna w streamingu. Gdzie obejrzeć Piep*zyć Mickiewicza 2?

4 Obcy: Ziemia
-

Co wiemy o rządzących światem korporacjach z Obcy: Ziemia? Oto najważniejsze z nich

5 Obcy: Ziemia
-
Spoilery

Dlaczego Obcy: Ziemia wprowadził inne potwory? Nowe zapowiedzi sezonu

6 Jedna bitwa po drugiej
-

Leonardo DiCaprio musiał zrezygnować z filmu. Tej roli żałuje najbardziej

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e156

Moda na sukces

s15e12

Masterchef (US)

s17e07

U nas w Filadelfii

s11e02

Wykute w ogniu

s11e03

Wykute w ogniu

s38e144

Zatoka serc

s38e145

Zatoka serc

s38e146

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brianna Hildebrand
Brianna Hildebrand

ur. 1996, kończy 29 lat

Mila Kunis
Mila Kunis

ur. 1983, kończy 42 lat

Catherine Bell
Catherine Bell

ur. 1968, kończy 57 lat

Halle Berry
Halle Berry

ur. 1966, kończy 59 lat

Carl Lumbly
Carl Lumbly

ur. 1951, kończy 74 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Robert Makłowicz wraca do telewizji. Gdzie będzie można go oglądać?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV