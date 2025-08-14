Już dziś spotkanie z Małgorzatą Zajączkowską w Zwierzyńcu. Pokaz filmu na LAF 2025
Letnia Akademia Filmowa 2025 w Zwierzyńcu trwa już od kilku dni, a naEKRANIE.pl jest patronem medialnym całego wydarzenia, w trakcie którego można obejrzeć 150 filmów, zobaczyć 70 gości, w tym międzynarodowych, a także uczestniczyć w pokazach plenerowych i ze specjalnymi gośćmi. Chcielibyśmy Was zaprosić do uczestnictwa w spotkaniu z Małgorzatą Zajączkowską, aktorką teatralną, która jest znana z udziału w takich produkcjach jak Uwikłanie czy Wałęsa. Człowiek z nadziei.
Spotkanie odbędzie się w kinie Skarb dzisiaj, tj. 14 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Odbędzie się również pokaz filmu Lepiej późno niż wcale. Całe spotkanie poprowadzi redaktor naczelny naEKRANIE.pl, Dawid Muszyński.
Letnia Akademia Filmowa 2025 - program
KINO SAAMÓW PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
- Je’vida
- My Father's Daughter
- Ellos Eatnu - Let the River Flow
- Eallogierdu. The Tundra Within Me
- Ealát
MAŁE CANNES
- To był zwykły przypadek
- Romeria
- Zmartwychwstanie
- Sirat
- Renoir
- Młodsza siostra
- Dwóch prokuratorów
WŁOSKA (BEZ)TROSKA
- Vermiglio
- Gloria!
- Diamenty
- Bogini Partenope
- La familia
MEXICO MAGICO, MEXICO TRAGICO
- Totem
- Sujo
- Złota klatka
- Santo i Blue Demon kontra potwory
W PARKU DZIŚ NIE ZAŚNIE NIKT
- Blair Witch Project
- Midsommar
- In Flames
50/50 GDYNIA
- Moje miejsce
- Cisza
- Szczęśliwy człowiek
- Jesteś tam
- Oda do radości
- Łysy
- 3 Love
- Córki dancingu
TILDA SWINTON: POMIĘDZY
- Caravaggio
- Orlando
- Jestem miłością
- Teknolust
- Mysz w labiryncie i sześciokątny ul
JERZY ANTCZAK – MISTRZ EPICKIEJ OPOWIEŚCI
- Noce i dnie
- Hrabina Cosel
- Chopin. Pragnienie miłości
- Dama kameliowa
- Epilog norymberski
DARIUSH MEHRJUI – OJCIEC NOWEGO KINA IRAŃSKIEGO
- Krowa
- The Cycle
- Hamoun
- Sara
- Leila
ZROZUMIEĆ... BLISKI WSCHÓD
- Obciążeni
- Wiszące ogrody
- Inshallah a Boy
- Arzé
- The Three
ŁUKASZ MACIEJEWSKI ZAPRASZA
Spotkania z:
- Michałem Grzybowskim
- Mariuszem Kuczewskim
- Dominik Monteanpańków
- Korkiem Bojanowskim
- Moniką Majorek
ARCHEOLOGIA KINA
- Ogień i lód
- Kobieta kot
- Próba terroru
- Bez emocji
- Drugi oddech
- Kierowcy z piekła rodem
- Wyścig z czasem
DRUGIE ŻYCIE FILMU
- Rozmowa
- Pod skórą
- Na samym dnie
- Opętanie
DOKUMENTY NA LAF
- Gość
- Dziecko z pyłu
- Listy z Wilczej
- Przechwycone
- Bałtyk
