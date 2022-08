LG może szykować najmniejszy telewizor OLED na świecie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. LG

Firma LG Electronics stoi za jednymi z najlepszych telewizorów OLED, które wykorzystują panele produkowane przez jej siostrzaną firmę LG Display – która tworzy również panele dla innych producentów telewizorów. Dotychczas ekrany naszych telewizorów głównie rosły, 55 cali jest teraz standardem, a 65 cali już się czai na tę pozycję. Obecnie najmniejszy telewizor LG OLED to 42-calowy LG C2, a najmniejszy monitor OLED to 27-calowy LG UltraFine Display OLED Pro. Jak podaje The Elec, to może się jednak wkrótce zmienić, ponieważ wiceprezes LG Display, Kang Won-Seok, ujawnił, że produkcyjne ramię LG Corporation zaprezentuje 20-calowy panel OLED w 2022 roku.

fot. LG

Won-Seok nie wyjaśnił dokładnie, do jakiego urządzenia zostaną wykorzystane te nowe panele, ale ujawnił, że nowy rozmiar panelu został zaprojektowany, aby pomóc zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na osobiste wyświetlacze. Z powodu blokad i nakazów pozostania w domu wprowadzonych na całym świecie w różnych okresach w ciągu ostatnich kilku lat, wielu z nas przyzwyczaiło się do pracy w domu i pozostawania w nim zamiast wychodzenia na zewnątrz. W związku z tym istnieje większe zapotrzebowanie na monitory i telewizory niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ coraz więcej z nas buduje domowe biura i modernizuje domowe systemy rozrywki.

Wprawdzie istnieje szansa, że nowe 20-calowe panele OLED mogą być przez LG Display produkowane dla innej firmy (lub firm), miałoby jednak sens, gdyby LG Electronics również chciało skorzystać ze zwiększonego popytu. Mając to wszystko na uwadze, nie bylibyśmy zaskoczeni, gdyby LG Electronics ogłosiło nowy 20-calowy telewizor OLED lub 20-calowy monitor OLED jeszcze w tym roku.

Jak to jest ze wszystkimi plotkami i spekulacjami, będziemy musieli poczekać i zobaczyć, aż rzeczy zadzieją się oficjalnie. Jeśli myślisz o mniejszym ekranie, to może warto wstrzymać się jeszcze chwilę, bo może się okazać, że LG wypuści skrojony na mniejszą miarę wyświetlacz OLED.