Sony wprowadza dwa nowe telewizory A95K QD-OLED o najwyższej jakości obrazu

fot. Sony

Długo oczekiwany, topowy model Sony A95K wyposażony jest w nowy panel QD-OLED o rozdzielczości 4K. QD to skrót od Quantum Dot, czyli kropki kwantowej znanej z telewizorów Samsunga i oczywiście ich nowego telewizora OLED. Obraz na ekranie telewizora A95K składa się z milionów niezależnych, samoświecących pikseli, które rozszerzają paletę barw i zapewniają niezwykłe wrażenia podczas oglądania.

fot. Sony

Dzięki połączeniu panelu QD-OLED z technologią XR OLED Contrast Pro, telewizor ten zapewnia do 200% większą jasność kolorów niż konwencjonalne telewizory OLED, ożywiając sceny niespotykanie jasnymi barwami i smolistą czernią. Procesor Cognitive Processor XR steruje nowym panelem OLED telewizora A95K z technologią XR Triluminos Max, która zapewnia najszerszą paletę barw i wyświetla naturalne kolory i odcienie. Z kolei technologia XR 4K Upscaling, podnosi jakość treści 2K i HD do jakości zbliżonej do 4K, inteligentnie odtwarzając tekstury i szczegóły.

Aby zapewnić pełne zaangażowanie zmysłów, technologia BRAVIA Acoustic Surface Audio+ zamienia ekran w głośnik, dzięki czemu każdy dźwięk dobiega dokładnie z miejsca akcji w każdej scenie, a cała rozrywka jest przeskalowana do kinowego dźwięku przestrzennego.

fot. Sony

Opracowany wspólnie z platformą Netflix tryb Netflix Adaptive Calibrated Mode automatycznie dostosowuje przetwarzanie obrazu do jasności otoczenia, dzięki czemu ulubione programy i filmy wyglądają w każdych warunkach dokładnie tak, jak chcieli tego twórcy. Z kolei wprowadzony przez firmę Sony nowy tryb Bravia Core Calibrated Mode automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu do pierwotnej wizji twórców.

Te użyteczne funkcje ulepszające obraz działają także podczas grania w gry. Wszystkie telewizory Bravia XR z 2022 r. będą oznaczone jako „Idealne do PlayStation 5”, co oznacza, że mają dwie specjalne funkcje: Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowywanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku gry) Aby uniknąć zacinania się i zrywania ekranu, zastosowano zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) poprzez HMDI 2.1 oraz tryb Auto Low Latency Mode, który wpływa na płynniejszą rozgrywkę.

Telewizory mają też dość oryginalną podstawę, która umożliwia ustawienie ekranu w pozycji przedniej, jak na zdjęciu z początku artykułu, lub tylnej jak na zdjęciu poniżej.

fot. Sony

Telewizory Sony BRAVIA XR MASTER Series A95K w rozmiarach 55″ i 65″ można od tego tygodnia zamawiać w wybranych sieciach handlowych w Polsce. Ceny za modele 55A95K i 65A95K to odpowiednio ok. 13 300 zł i ok. 17 500 zł w zależności od sklepu.

Firma poinformowała o możliwości zwrotu części środków za zakupione telewizory w formie Cashbacku. Oferta specjalna obowiązuje na wybrane telewizory BRAVIA XR w dniach 15 czerwca – 8 sierpnia, a wnioski można składać do 5 września. Regulamin i szczegóły akcji na stronie: https://www.sony.pl/promo/tv