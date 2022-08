LG UltraFine Display Ergo AI – sprytny monitor dbający o wygodę użytkownika

fot. LG

Przełomowy model 32UQ890 to pierwszy monitor LG, który potrafi automatycznie regulować swoją pozycję, gwarantując komfort ergonomiczny przez cały dzień. Dzięki wbudowanej kamerze wykorzystującej zaawansowaną sztuczną inteligencję może stale analizować postawę użytkownika i automatycznie dokonywać subtelnych zmian wysokości (0 ~ 160 mm) i nachylenia (-20º ~ +20º) ekranu. Wszystko po to, by zapobiec zbyt długiemu pozostawaniu w jednej pozycji lub stopniowemu przyjmowaniu nieprawidłowej postawy. Model 32UQ890 ma trzy tryby poprawiające ergonomię – AI Motion, Continuous Motion i Periodic Motion. Tryb AI Motion – który zostanie zaprezentowany na stoisku LG podczas targów IFA – śledzi poziom oczu użytkownika, dostosowując wysokość i nachylenie, gdy tylko zostanie zarejestrowana zmiana.

LG UltraFine Display Ergo AI

„Aby zaspokoić potrzeby i styl życia dzisiejszych zróżnicowanych konsumentów, portfolio innowacyjnych produktów LG prezentowanych na targach IFA 2022 obejmuje najnowsze trendy i technologie. Nasz premierowy monitor do gier UltraGear OLED poprawia wrażenia z gamingu dzięki zakrzywionemu ekranowi, powłoce antyrefleksyjnej i ultraszybkiej częstotliwości odświeżania 240 Hz. Natomiast UltraFine Display Ergo AI zapewnia niespotykany komfort użytkownika za sprawą swych ergonomicznych funkcji i futurystycznej konstrukcji. Jesteśmy podekscytowani, że możemy po raz pierwszy zaprezentować oba wyjątkowe produkty na targach IFA i wrócić do Berlina po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią” – zaznaczył Seo Young-jae, wiceprezes i szef jednostki biznesowej IT w LG Electronics Business Solutions Company.

LG UltraFine Display Ergo AI wyposażony został w 31,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) z 95-procentowym pokryciem standardu DCI-P3 i doskonałą reprodukcją obrazu HDR. Projektanci połączyli wysokiej klasy ekran o dużej rozdzielczości z przegubową podstawą – inteligentnie regulowaną za pomocą technologii AI firmy LG. Czyni to model 32UQ890 spersonalizowanym rozwiązaniem dla profesjonalistów, które zapewnia im maksymalny komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Na stoisku LG (hala 18, Messe Berlin) podczas targów IFA 2022 w dniach 2-6 września odwiedzający będą mogli poznać najnowsze innowacje firmy w zakresie elektroniki użytkowej, w tym wyświetlacze zaprojektowane z myślą o produktywności (Ergo) i rozrywce lub grach (UltraGear).