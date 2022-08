LG UltraGear to nowe monitory dla graczy konsolowych i pecetowych

fot. LG

Wystartowała przedsprzedaż najnowszych monitorów gamingowych LG UltraGear™ z pierwszym modelem wykonanym w technologii OLED na czele. Zupełnie nowe wzornictwo, najnowsze technologie wyświetlania oraz szereg funkcji związanych z grami i łącznością, sprawiają, że monitory do gier UltraGear 2022 mają wszystko, czego potrzeba, aby spełnić potrzeby graczy. W okresie przedsprzedaży kupujący będą mogli otrzymać konsolę Xbox Series S lub podkładkę pod mysz z oświetleniem RGB.

fot. LG

LG UltraGear 48GQ900

W tegorocznej linii LG UltraGear debiutuje monitor gamingowy OLED – LG 48GQ900. 48-calowy monitor 4K, wyposażony w samoświecące piksele, oferuje: częstotliwość odświeżania 120 Hz (O/C 138 Hz), czas reakcji 0,1 ms i całkowicie bezramkową konstrukcję. Nowy model, idealny przede wszystkim do gier na konsolach, oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów i nieskończony kontrast, charakterystyczny dla ekranów w technologii OLED. Jest wyposażony w opracowaną przez LG powłokę antyodblaskową AGLR (Anti-Glare Low Reflection), która ogranicza rozpraszanie wzroku, dzięki czemu użytkownicy mogą w pełni skupić się na rozgrywce. Co więcej, do 48GQ900 dołączony jest pilot, zaprojektowany specjalnie z myślą o zwiększeniu wygody gry.

Decydując się na zakup monitora OLED LG UltraGear 48GQ900 do 11 września, klienci będą mogli odebrać konsolę Xbox Series S w prezencie. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, a więcej informacji można znaleźć na stronie lg.com/pl/promocje/monitoryLG

Na polskim rynku debiutują również mniejsze, 32-calowe monitory LG UltraGear, skierowane do najbardziej wymagających graczy na komputerach PC. Flagowy model LG UltraGear 32GQ950 wyposażony jest w ekran 4K UHD Nano IPS o realistycznych kolorach z technologią polaryzatora Advanced True Wide (ATW), natomiast w LG UltraGear 32GQ850 zastosowano wyświetlacz QHD Nano IPS z technologią ATW i ultrawysoką częstotliwością odświeżania 240 Hz, przetaktowaną (O/C) do 260 Hz.

Cena LG UltraGear 48GQ900: 6499 zł

fot. LG

LG UltraGear 32GQ950 i UltraGear 32GQ850

Tegoroczne modele LG UltraGear charakteryzują się jeszcze bardziej eleganckim wyglądem dzięki ostrym, kanciastym podstawkom i nowej funkcji Hexagon Lighting. Oprócz nowego wzornictwa monitory LG 2022 wyposażone są w najnowsze złącze HDMI 2.1, które umożliwia korzystanie z takich funkcji, jak zmienna częstotliwość odświeżania (VRR) oraz obsługa gier w rozdzielczości 4K na komputerach PC i najnowszych konsolach. Jak można się było spodziewać, nowa linia UltraGear zapewnia piękny, żywy obraz i błyskawiczny czas reakcji – w obu modelach 32-calowych dzięki technologii Nano IPS, czas ten wynosi 1 milisekundę Gray-to-Gray (GTG).

Cena LG UltraGear 32GQ950: 5999 zł

fot. LG

Cena LG UltraGear 32GQ850: 3499 zł

fot. LG

Klienci, którzy w okresie sprzedaży premierowej zdecydują się na zakup monitorów LG UltraGear 32GQ950 lub LG UltraGear 32GQ850 mogą jako pierwsi w Polsce otrzymać do kompletu gamingową podkładkę pod mysz, kolejną nowość w ofercie LG. Wygodna w użyciu podkładka LG UltraGear zapewnia precyzyjną kontrolę potrzebną do szybkiej gry i jest wystarczająco duża, aby pomieścić mysz i klawiaturę. Dodatkowo ma konfigurowalne podświetlenie RGB. Dwustronna podkładka nadaje się do każdego rodzaju i stylu gry. Ma gładką, twardą powierzchnię, zapewniającą maksymalny poślizg oraz drugą, bardziej szorstką. Promocja trwa do 11 września lub do wyczerpania zapasów.

fot. LG

Więcej informacji: lg.com/pl/promocje/monitoryLG.