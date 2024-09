Zwiastun horroru Liczy się wnętrze. Spotkanie przyjaciół przeradza się w psychologiczny koszmar

fot. Netflix

Liczy się wnętrze to trzymający w napięciu horror od Netflixa. Reżyserem i scenarzystą jest Greg Jardin, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy film w karierze.

Platforma promowała produkcję podczas tegorocznego festiwalu filmowego Sundance. W obsadzie znaleźli się Brittany O’Grady (Biały Lotos), James Morosini (I Love My Dad), Gavin Leatherwood (Chilling Adventures of Sabrina), Nina Bloomgarden (Na samą myśl o tobie), Alycia Debnam-Carey (Fear the Walking Dead), Reina Hardesty (Brockmire), Devon Terrell (Totally Completely Fine) i David Thompson (Panic, The Boys, Gotham).

W sieci pojawił się zwiastun Liczy się wnętrze. Film zadebiutuje na Netfliksie 4 października.

Liczy się wnętrze - zwiastun

Liczy się wnętrze - zdjęcia

Liczy się wnętrze - fabuła

Przedślubne spotkanie grupy przyjaciół z liceum zmienia się w psychologiczny koszmar, gdy na progu zjawia się dawno niewidziany kolega z tajemniczą walizką.