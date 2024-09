Nowy supek w The Boys! Co to za postać?

62. Todd - partner byłej żony MM, który jest zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie ma żadnych mocy, ale jest aktywny w portalu X. Broni swojego idola i trolluje innych, a także szerzy mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka.