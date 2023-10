Lies of P okazało się sukcesem. Twórcy poinformowali o liczbie sprzedanych egzemplarzy

fot. Neowiz

Lies of P to wymagające RPG akcji inspirowane między innymi Bloodborne, serią Dark Souls i... historią Pinokia. To nietypowe połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę, bo produkcja koreańskiego studia Round8 nie tylko zdobyła wysokie oceny w branżowych mediach, ale również cieszy się sporym zainteresowaniem graczy, które przełożyło się na bardzo dobrą sprzedaż.

Twórcy poinformowali, że ich dzieło sprzedało się w ponad milionie egzemplarzy. To solidny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że mowa o trudnej grze, a przy tym zupełnie nowej marce.

Sukces sprawia, że szanse na powstanie sequela rosną. Sugeruje to również wypowiedź reżysera gry.

Dotychczasowy odbiór był niesamowity i jesteśmy wdzięczni, że ponad milion graczy wybrał się na podróż przez Krat. Jesteśmy również podekscytowani przyszłością Lies of P i nie możemy doczekać się, aż ujawnimy więcej informacji we właściwym czasie - tak wyniki skomentował Jiwon Choi, reżyser Lies of P.

