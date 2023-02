Lies of P - mroczny soulslike z nowym zwiastunem. Gra ma wstępną datę premiery

fot. Neowiz

Lies of P to nietypowy soulslike, który przedstawi graczom wyjątkowo mroczną opowieść inspirowaną... historią Pinokia. Produkcję studia Neowiz cechować będzie wysoki poziom trudności, a podczas eksploracji steampunkowego miasta Krat natkniemy się na wielu groźnych przeciwników oraz potężnych bossów, których pokonanie będzie wymagać sporego wysiłku.

Dokładna data premiery Lies of P nadal pozostaje tajemnicą, ale twórcy podzielili się interesującą informacją i w nowym zwiastunie, opublikowanym w ramach IGN Fan Fest, zdradzili, że tytuł ten zadebiutuje na rynku w sierpniu 2023 roku. Przy okazji potwierdzili również, że gra od dnia debiutu dostępna będzie w katalogu usługi Xbox Game Pass. W materiale mamy również okazję, by przyjrzeć się niepublikowanym do tej pory fragmentom rozgrywki, dostajemy też pierwsze spojrzenie na nowego, niepokazywanego wcześniej wroga.

Lies of P - zwiastun gry