Civilization VII powstaje, choć na premierę gry będziemy musieli jeszcze poczekać

fot. 2K Games

2K poinformowało o zmianach w Firaxis Games. Nową szefową studia została Heather Hazen, zastępując Steve’a Martina, który zajmował to stanowisko od 25 lat. Hazen do zespołu odpowiedzialnego między innymi za serie Cywilizacja i XCOM dołączyła w 2020 roku, ale ma ponad 20 lat doświadczenia w branży. Wcześniej pracowała między innymi nad Plants vs Zombies czy Bejeweled w PopCap Games, a także pełniła rolę producenta wykonawczego Fortnite w Epic Games.

Przy okazji tego ogłoszenia zapowiedziano również grę Sid Meier’s Civilization VII. Nie ujawniono jednak żadnych nowych szczegółów, a jedynie wspomniano o tym tytule. To zaś wydaje się wskazywać, że premiery tej produkcji nie powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie.

Jestem podekscytowana mając okazję do kontynuowania dziedzictwa naszego studia i to rozpoczynając od ogłoszenia, że Firaxis pracuje nad nową odsłoną legendarnej serii Civilization. Mam szczęście mogąc pracować z jednymi z najlepszych twórców w naszej branży i mamy plany, by wznieść markę Civilization na nowy poziom dla milionów graczy na całym świecie. Oprócz tego będziemy kontynuować wspieranie Marvel's Midnight Suns o popremierową zawartość oraz poszukiwać nowych kreatywnych projektów dla naszych zespołów - powiedziała Hazen.