Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Life is Strange otrzyma swój serial. Amazon kontynuuje adaptowanie gier wideo

Life is Strange,​ popularna gra wideo oparta na podejmowaniu emocjonalnych fabularnych decyzji, otrzyma swoją adaptację w formie serialu. Jest ot kolejna marka gier wideo, za której adaptowanie zabiera się Amazon.
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  serial 
Life is Strange
Life is Strange fot. Dontnod Entertainment
Reklama

Life is Strange jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier opartych na podejmowaniu decyzji fabularnych. Produkcja wyróżniała się możliwością cofania czasu i zmieniania swoich wyborów. W 2015 roku gra zdobyła ogromną popularność, a do dziś doczekała się prequela i dwóch kontynuacji. Twórcy na tym nie poprzestali, gdyż właśnie ogłoszono, że zielone światło dostał projekt serialu na podstawie pierwszej gry.

Life is Strange: Double Exposure - recenzja gry

Kto odpowiada za serialowe Life is Strange?

Za scenariusz odpowiada Charlie Covell, który będzie także showrunnerem i producentem wykonawczym. Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson będą producentami wykonawczymi w ramach swojego studia Story Kitchen. Serial powstanie we współpracy Square Enix, Story Kitchen i LuckyChap, a za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios. Goldberg i Stevenson skomentowali oficjalne ogłoszenie serialu:

Story Kitchen zawsze wierzyło, że Life Is Strange zasługuje na coś więcej niż tylko grę — to kulturowy punkt odniesienia. Po dekadzie starań jesteśmy zaszczyceni, że możemy przenieść tę ukochaną historię na Amazon MGM wraz z naszymi wspaniałymi partnerami ze Square Enix, utalentowanym scenarzystą i showrunnerem Charliem Covellem oraz niesamowitym zespołem LuckyChap. Razem, jako starannie dobrany zespół marzeń, jesteśmy gotowi pokazać Life Is Strange światu w zupełnie nowej odsłonie!

Oficjalny opis fabuły produkcji brzmi bardzo podobnie do wydarzeń z pierwszej gry: historia opowiada o Max, studentce fotografii, która odkrywa, że potrafi cofać czas, ratując życie swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Chloe. Podczas prób zrozumienia nowej zdolności dziewczyny badają zaginięcie koleżanki ze szkoły, odkrywając mroczną stronę swojego miasteczka. Ostatecznie zmuszone będą podjąć niemożliwą decyzję na granicy życia i śmierci, która na zawsze je odmieni. 

 

Źródło: variety.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  serial 
Life is Strange
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo)
-

Mark Ruffalo o roli Hulka w nowym Spider-Manie. "Nadal czekam na informacje"

2 Landman - 2. sezon
-

Konflikt o pola naftowe wciąż trwa. Zobaczcie zwiastun 2. sezonu Landmana

3 Die, My Love
-

Pierwszy zwiastun Die, My Love. Jennifer Lawrence jako matka z depresją poporodową

4 Spider-Man
-

Jak długo Tom Holland będzie grał Spider-Mana? Aktor pomagał w projektowaniu nowego kostiumu

5 Darth Revan
-

Darth Revan debiutuje w Star Wars od Disneya! Nigdy nie zgadniecie, w którym projekcie...

6 Frosthaven
-

Frosthaven: kontynuacja planszowego hitu wreszcie ukaże się po polsku

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e171

Moda na sukces

s12e09

Okrutni jajcarze

s08e15

Ekipa z New Jersey

s27e25

Big Brother (US)

s21e07

Misja Moda

s2025e174

Anderson Cooper 360

s28e08

The First 48

s2025e178

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Metal Eden

02

wrz

Gra

Metal Eden
Lodowy szlak: Zemsta

03

wrz

Film

Lodowy szlak: Zemsta
HELL is US

04

wrz

Gra

HELL is US
Cronos: The New Dawn

05

wrz

Gra

Cronos: The New Dawn
Eden

05

wrz

Film

Eden
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Michael Keaton
Michael Keaton

ur. 1951, kończy 74 lat

Carice van Houten
Carice van Houten

ur. 1976, kończy 49 lat

Paddy Considine
Paddy Considine

ur. 1974, kończy 51 lat

Rose McGowan
Rose McGowan

ur. 1973, kończy 52 lat

Katerina Graham
Katerina Graham

ur. 1989, kończy 36 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

2 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

3 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

4

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

5

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

8

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Badach jest nazywany 'księciem kefirów'. Skąd ta ksywa i co jeszcze wiemy o muzyku?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV