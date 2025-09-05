Life is Strange otrzyma swój serial. Amazon kontynuuje adaptowanie gier wideo
Life is Strange, popularna gra wideo oparta na podejmowaniu emocjonalnych fabularnych decyzji, otrzyma swoją adaptację w formie serialu. Jest ot kolejna marka gier wideo, za której adaptowanie zabiera się Amazon.
Life is Strange jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier opartych na podejmowaniu decyzji fabularnych. Produkcja wyróżniała się możliwością cofania czasu i zmieniania swoich wyborów. W 2015 roku gra zdobyła ogromną popularność, a do dziś doczekała się prequela i dwóch kontynuacji. Twórcy na tym nie poprzestali, gdyż właśnie ogłoszono, że zielone światło dostał projekt serialu na podstawie pierwszej gry.
Life is Strange: Double Exposure - recenzja gry
Kto odpowiada za serialowe Life is Strange?
Za scenariusz odpowiada Charlie Covell, który będzie także showrunnerem i producentem wykonawczym. Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson będą producentami wykonawczymi w ramach swojego studia Story Kitchen. Serial powstanie we współpracy Square Enix, Story Kitchen i LuckyChap, a za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios. Goldberg i Stevenson skomentowali oficjalne ogłoszenie serialu:
Oficjalny opis fabuły produkcji brzmi bardzo podobnie do wydarzeń z pierwszej gry: historia opowiada o Max, studentce fotografii, która odkrywa, że potrafi cofać czas, ratując życie swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Chloe. Podczas prób zrozumienia nowej zdolności dziewczyny badają zaginięcie koleżanki ze szkoły, odkrywając mroczną stronę swojego miasteczka. Ostatecznie zmuszone będą podjąć niemożliwą decyzję na granicy życia i śmierci, która na zawsze je odmieni.
Źródło: variety.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
03
wrz
Lodowy szlak: Zemsta
04
wrz
HELL is US
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1951, kończy 74 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1989, kończy 36 lat