Life is Strange otrzyma swój serial. Amazon kontynuuje adaptowanie gier wideo

Life is Strange jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gier opartych na podejmowaniu decyzji fabularnych. Produkcja wyróżniała się możliwością cofania czasu i zmieniania swoich wyborów. W 2015 roku gra zdobyła ogromną popularność, a do dziś doczekała się prequela i dwóch kontynuacji. Twórcy na tym nie poprzestali, gdyż właśnie ogłoszono, że zielone światło dostał projekt serialu na podstawie pierwszej gry.

Kto odpowiada za serialowe Life is Strange?

Za scenariusz odpowiada Charlie Covell, który będzie także showrunnerem i producentem wykonawczym. Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson będą producentami wykonawczymi w ramach swojego studia Story Kitchen. Serial powstanie we współpracy Square Enix, Story Kitchen i LuckyChap, a za produkcję odpowiada Amazon MGM Studios. Goldberg i Stevenson skomentowali oficjalne ogłoszenie serialu:

Story Kitchen zawsze wierzyło, że Life Is Strange zasługuje na coś więcej niż tylko grę — to kulturowy punkt odniesienia. Po dekadzie starań jesteśmy zaszczyceni, że możemy przenieść tę ukochaną historię na Amazon MGM wraz z naszymi wspaniałymi partnerami ze Square Enix, utalentowanym scenarzystą i showrunnerem Charliem Covellem oraz niesamowitym zespołem LuckyChap. Razem, jako starannie dobrany zespół marzeń, jesteśmy gotowi pokazać Life Is Strange światu w zupełnie nowej odsłonie!

Oficjalny opis fabuły produkcji brzmi bardzo podobnie do wydarzeń z pierwszej gry: historia opowiada o Max, studentce fotografii, która odkrywa, że potrafi cofać czas, ratując życie swojej przyjaciółki z dzieciństwa, Chloe. Podczas prób zrozumienia nowej zdolności dziewczyny badają zaginięcie koleżanki ze szkoły, odkrywając mroczną stronę swojego miasteczka. Ostatecznie zmuszone będą podjąć niemożliwą decyzję na granicy życia i śmierci, która na zawsze je odmieni.