Liga potworów - nowy zwiastun animacji o wrestlingu. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Liga potworów jak wiele tytułów była kilkakrotnie przesuwana przez pandemię koronawirusa. Ostatecznie zdecydowano, że w USA film trafi od razu do VOD. Premiera 15 grudnia 2021 roku na amerykańskiej platformie streamingowej Paramount+. To jest nowa informacja, która została ogłoszona wraz z trailerem. Nie wiadomo, czy będzie mieć to wpływ na debiut w naszym kraju. Na tę chwilę w Polsce film będzie wyświetlany tylko w kinach. Premier 18 lutego 2022 roku, więc polski widz trochę poczeka.

Liga potworów - zwiastun

Liga potworów - o czym film?

W świecie, w którym potwory są supergwiazdami wrestlingu, ktoś niezwykły wkracza na ring. Nastolatek Winnie idzie w ślady ojca i zaczyna szkolić pewnego potwora, pragnąc uczynić z niego mistrza, co, cóż, łatwe nie będzie.

Za produkcję odpowiada Paramount Animation i WWE Studios. Współpracują z nimi Reel FX oraz Walden Media. W obsadzie dubbingu są Geraldine Viswanathan, Terry Crews, Stephen A. Smith, Jimmy Tatro, Tony Danza, Susan Kelechi Watson, Tony Shalhoub, Bridget Everett, Greta Lee, Ben Schwartz, Joe "Roman Reigns" Anoa'i, Becky Lynch, Michael Buffer i Charles Barkley.

Projekt oparty jest na powieści graficznej Monster on the Hill autorstwa Roba Harrella. Hamish Grieve jest reżyserem.