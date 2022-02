Liga Sprawiedliwości jako dinozaury, Joker Ledgera jedną z inspiracji - oto Jurassic League. CO!?

DC

To może być jeden z absurdalniejszych pomysłów w branży komiksowej na przestrzeni ostatnich lat. DC szykuje złożoną z 6 części miniserię Jurassic League, za którą odpowiadają znany z zamiłowania do przepełnionych akcją historii scenarzysta Daniel Warren Johnson i rysownik Juan Gedeon. W nadchodzącej opowieści Liga Sprawiedliwości i kilku jej odwiecznych przeciwników zamienią się w dinozaury - czytelnikom zaprezentuje się m.in. Joker jako dilofozaur, wyraźnie inspirowany filmową wersją Heatha Ledgera.

Kto wejdzie w skład tytułowej drużyny herosów? No cóż, będą to: allozaur o imieniu Batzaur (Batman), triceratops Wonderon (Wonder Woman), przypominający wyglądem człowieka brachiozaur Superman (Człowiek ze Stali zostaje przy oryginalnej nazwie) i dromeozaur Flashraptor (Flash). Sam opis fabuły cyklu prezentuje się nadzwyczaj intrygująco:

Znacie tę historię: dziecko ucieka przed nadchodzącym zniszczeniem swojej macierzystej planety i zostaje wysłane na Ziemię, aby zostać wychowane przez ziemskich rodziców. Bogini z zaginionego miasta staje w obronie prawdy. Teropoda nawiedzają wizje nietoperzy, które przełożą się na strach wlewany do serc nikczemników. Ta bohaterska trójca, wraz z innymi obdarzonymi supermocami członkami ligi dinozaurów, połączy siły, aby uratować prehistoryczną Ziemię przed złowieszczymi machinacjami Darkseida. Czekajcie... Co? No dobra, może jednak nie znacie tej historii.

Oto grafiki promocyjne:

Jurassic League - materiały promocyjne

Johnson i Gedeon wyjawili, że do stworzenia Jurassic League zainspirowały ich oglądane w dzieciństwie animacje z antropomorficznymi postaciami zwierzęcymi ze szczególnym uwzględnieniem Wojowniczych Żółwi Ninja. Obaj mieli sporo frajdy w zastanawianiu się nad tym, którym dinozaurem staną się poszczególni bohaterowie. I tak Wonder Woman miała być początkowo... pterodaktylem, natomiast dla Batmana od początku przewidywano rolę mięsożernego gada (ponieważ "nie ma supermocy, ale pochłania serca bojących się go wrogów"). Gedeon przyznał, że tworząc dilofozaura Jokera, nadał mu takie cechy, by przywodziły one na myśl Księcia Zbrodni w interpretacji Ledgera.

Zeszyt Jurassic League #1 zadebiutuje w USA 10 maja.