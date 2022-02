Najbrutalniejszy komiks Marvela od lat? Odrąbane ręce i głowa, pocięta twarz - Sabretooth dołożył do pieca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił zeszyt Sabretooth #1, który może śmiało pretendować do miana jednej z najbrutalniejszych historii Domu Pomysłów na przestrzeni ostatnich lat. Choć barbarzyńskie finały poszczególnych konfrontacji były jedynie wytworem wyobraźni tytułowego złoczyńcy, ich ekspozycja powinna jednak zapaść czytelnikom w pamięć na długo. Pałający żądzą zemsty Victor Creed swoich przeciwników traktował jak mięso armatnie.

Ważny dla zrozumienia całej historii jest jej większy kontekst: Sabretooth za zabicie ludzi w trakcie jednej ze swoich misji stał się pierwszym mutantem wypędzonym z Krakoi. Został on skazany przez Cichą Radę na przywodzące na myśl piekło więzienie - z biegiem czasu karę złagodzono jednak w ten sposób, że umysł Creeda uwolniono, tak, by mógł on żyć swoim życiem.

W czasie banicji dały o sobie znać chore fantazje Sabretootha, sprowadzające się do wyobrażeń o bezlitosnym mordowaniu rywali. I tak w sekwencji otwierającej Creed tnie twarz Cyclopsa, co uwalnia laserowe wiązki z oczu herosa - te ostatnie doprowadzają do spalenia żywcem Storm, Wolverine'a i Jean Grey. Ocalałemu z tej jatki Nightcrawlerowi antagonista funduje rozerwanie szyi poprzez zatopienie w niej swoich kłów.

Informujący Sabretootha o oswobodzeniu umysłu Cypher kończy z odciętą głową, a Iron Fist z odrąbanymi rękami. Warto dodać, że rozgrywające się w wyobraźni Creeda morderstwa w rzeczywisty sposób zaczynają oddziaływać na społeczność Krakoi pod postacią pojawiających się w różnych miejscach zjaw. Co więcej, z tego samego zeszytu dowiadujemy się, że 5 mutantów trafia do świata powstałego w umyśle Sabretootha.

Oto plansze z komiksu:

Sabretooth #1 - plansze

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.