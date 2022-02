Batman - kapitalne okładki komiksów promują film. Poczujcie Zemstę, którą niesie Mroczny Rycerz

Carlos D'Anda/DC

Macie wrażenie, że Batman jest już wszędzie? No cóż, po zapoznaniu się z poniższą wiadomością tylko upewnicie się w tym przekonaniu. DC właśnie zaprezentowało alternatywne okładki do swoich marcowych zeszytów, które jednocześnie promują zbliżający się wielkimi krokami film w reżyserii Matta Reevesa. Wydawnictwo zdecydowało się tym samym na podobny krok, jak przy produkcjach Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera i Legion samobójców: The Suicide Squad.

Autorami poniższych materiałów są Lee Bermejo, Carlos D'Anda, Jonboy Meyers, Rafael Albuqerque, Jenny Frison, Puppeteer Lee, Ben Oliver, Ricardo Federici i Simone Bianchi. Ich prace będziemy mogli oglądać na okładkach następujących komiksów: Batman #121, Batman: Killing Time #1, Batgirls #4, Batman: The Knight #3, Catwoman #41, Detective Comics #1056, Justice League #74, Nightwing #90 i Harley Quinn #13 - każdy z nich zadebiutuje na amerykańskim rynku w marcu.

Grafiki pokazują nam nie tylko Mrocznego Rycerza w filmowej wersji Roberta Pattinsona, ale również Catwoman i głównego antagonistę ekranowej opowieści, Riddlera. Zobaczcie sami:

Batman - "filmowe" okładki marcowych komiksów

Film Batman zadebiutuje w polskich kinach już 4 marca.