Liga Sprawiedliwości - dlaczego zwiastun Snyder Cut został usunięty z sieci?

fot. materiały prasowe

Fani zauważyli, że zwiastun Snyder Cut widowiska Liga Sprawiedliwości, który zaprezentowano na DC FanDome nie jest już dostępny na żadnej platformie internetowej. To zrodziło szereg bezpodstawnych spekulacji, że być może Warner Bros anulowało premierę (o czym przeczą ogłoszone dokrętki do produkcji). Powód usunięcia wideo okazuje się być o wiele bardziej prozaiczny. Otóż jak podaje Aaron Couch z The Hollywood Reporter podobno Warner Bros nie uzyskało odpowiednich praw, aby wykorzystać w materiale utwór Hallelujah Leonarda Cohena.

Źródło: Warner Bros.

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.