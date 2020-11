Wonder Woman 1984 - premiera przesunięta na 2021? Wiele na to wskazuje

fot. materiały prasowe

Wonder Woman 1984 to nadchodząca kontynuacja filmu z 2017 roku z Gal Gadot w roli głównej. Fani liczyli, że film w reżyserii Patty Jenkins jako jedna z nielicznych wysokobudżetowych produkcji doczeka się światowej premiery jeszcze w grudniu 2020 roku. Coraz więcej przesłanek wskazuje na to, że nowa odsłona przygód Wonder Woman trafi na ekrany kin dopiero w 2021 roku.

Kina w Nowym Jorku oraz Los Angeles pozostają zamknięte, co więcej, sytuacja podobnie wygląda w wielu europejskich krajach - w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech czy we Francji. To w tych krajach film z 2017 roku mógł liczyć na pokaźne zyski z Europy.

Chociaż decyzja jeszcze nie zapadła, to na jej podjęcie nie ma wiele czasu. Kampanie reklamowe filmów pokroju Wonder Woman 1984 rozpoczyna się na 6 tygodni przed premierą. Film z Gal Gadot miał wejść na ekrany 25 grudnia, oznacza to, że promocja powinna rozpocząć się w USA jeszcze przed Świętem Dziękczynienia.

Mówi się, że w przypadku przesunięcia daty premiery, Wonder Woman 1984 mogłaby trafić na ekran kin dopiero w czerwcu 2021.