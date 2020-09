Liga Sprawiedliwości - fani Snydera wspierają szczytny cel. Ciarán Hinds o roli Steppenwolfa

fot. Warner

Miłośnicy twórczości Zacka Snydera zgromadzili ponad ćwierć miliona dolarów na fundację zapobiegającą samobójstwom. Reżyser opublikował grafikę z podziękowaniami dla swoich fanów. Przypomnijmy, że początek akcji miał miejsce niedługo po tym, jak świat obiegła informacja o samobójczej śmierci córki Snydera. Ze względu na bardzo trudną sytuację rodzinną, reżyser musiał odejść w trakcie prac nad Ligą Sprawiedliwości.

Akcję zapoczątkowali fani dwa lata temu i wciąż skutecznie prowadzą zbiórkę pieniędzy na Amerykańską Fundację Zapobiegania Samobójstwom. Reżyser wielokrotnie powtarzał, że powstanie Snyder Cut niejako jest dedykowane wszystkim fanom, którzy pomogli wspierać ten szczytny cel.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1308108362551189504

Przy okazji Ligi Sprawiedliwości, pojawił się też komentarz Ciarána Hindsa odnośnie Snyder Cut. Jednym z częściej krytykowanych elementów filmu był Steppenwolf. W tej roli wystąpił właśnie Hinds. Widzom i krytykom nie spodobał się chociażby wygląd bohatera, który prezentował się tak, jakby został na szybko wygenerowany komputerowo tuż przed premierą. To powiedziawszy, krytyka nie odnosiła się bezpośrednio do odtwórcy tej roli. Sam jednak aktor przyznał, że większość swojej pracy wykonał jedynie podkładając swój głos do postaci Steppenwolfa. Hinds skomentował teraz w jednym z wywiadów fakt powstawania wersji rozszerzonej w wykonaniu Zacka Snydera.

Jego marzeniem było urzeczywistnienie swoich pomysłów i myślę, że to fantastyczne, że będzie miał ku temu okazję. Ma szansę stworzyć to, co chciał od początku i mam nadzieje, że wykorzysta szansę, którą mu dano.

Wersja Zacka Snydera trafi na HBO Max w 2021 roku.