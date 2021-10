Nie Batman, a (SPOILER) wampirem. Liga Sprawiedliwości walczy z hordą krwiopijców

Fot. DC COMICS

Liga Sprawiedliwości stawi czoła hordzie krwiopijnych nieumarłych. W zapowiedzi do DC vs Vampires #1 możemy zobaczyć powrót ikonicznego wampira do DCU. Numer otwiera nie kto inny, jak Andrew Bennett, który musi być w bardzo złym stanie, ponieważ szuka pomocy przed nadchodzącą apokalipsą spragnionych krwi potworów właśnie wśród herosów. Ci antagoniści nie są zainteresowani rządzeniem światem - chcą wcielić ludzi w swoją armię wampirów po latach ukrywania się w cieniu. Za to Jason Todd jako lider Task Force Z przywróci do życia, przynajmniej częściowo, więcej bohaterów DC. W komiksie Task Force Z #1 będziemy świadkami tego, jak martwi złoczyńcy będą walczą o swoją drugą szansę.

W pierwszym zeszycie jeden z długoletnich członków Ligi Sprawiedliwości został już przeciągnięty na stronę wampirów. Jest nim Green Lantern. Limitowana seria DC vs Vampires będzie składać się z 12 zeszytów. Poniżej zapowiedź pierwszego:

DC Vs. VAMPIRES

W komiksie Task Force Z od DC zobaczymy, jak po śmierci wielu przebiegłych i obłąkanych przestępców z Gotham, tajemniczy dobroczyńca postanowił przywrócić ich do życia i zamienić w armię. Na ich czele ma stanąć Red Hood. Wszystkie zombie zostały ożywione dzięki Lazarus Resin - tajemniczej substancji, używanej przez wroga Batmana, Ra's al Ghula.

Oto zapowiedź Task Force Z #1: