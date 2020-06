Liga Sprawiedliwości - Michael Shannon komentuje powstanie Snyder Cut

źródło: Warner Bros.

Michael Shannon wcielił się w Generała Zoda w filmie Człowiek ze stali w 2013 roku. Aktor po czasie wciąż docenia pracę z Zackiem Snyderem na planie tej produkcji. Teraz w jednej z rozmów odniósł się do powstania wersji rozszerzonej filmu Liga Sprawiedliwości, która powstanie dla HBO Max i zostanie zrealizowana właśnie przez Snydera.

Snyder przez długi czas starał się o stworzenie własnej wersji Ligi Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że ze względu na problemy rodzinne, odszedł w trakcie kręcenia filmu i został zastąpiony przez Jossa Whedona. Ostatecznie dostanie szansę zaprezentowania swojej wizji w Snyder Cut na HBO Max. Michael Shannon uważa, że to świetna wiadomość.

Zack Snyder

Aktor bardzo cieszy się, że Zack Snyder dostanie drugą szansę i będzie mógł zakończyć to, co zostało przerwane przez bardzo przykre wydarzenie.

Zack Snyder mógł mieć tego dosyć. Łączył zmagania z bardzo przykrą sytuacją rodzinną i tym, co przeżył w Warner Bros. Zack jest świetnym, życzliwym, bardzo delikatnym, pracowitym i sumiennym człowiekiem. Mam nadzieję, że ta możliwość da mu satysfakcję, usprawiedliwienie samego siebie lub cokolwiek innego pozytywnego. Ponieważ jest tak dobrym człowiekiem, zasługuje na coś lepszego, niż to, z czym miał do tej pory do czynienia.

Shannon odniósł się we wspomnieniach do pracy nad Człowiekiem ze Stali. Przyznał m.in., że jako aktor nie jest skupiony na dyskutowaniu z wizją reżysera.

Widziałem innych aktorów, którzy czują się komfortowo wchodząc na plan i bawiąc się scenariuszem i fabułą. Ale ja nigdy nie czułem się z tym dobrze, chyba, że było zawarte w skrypcie coś naprawdę rażącego i nonsensownego. Trzymam gębę na kłódkę, bo nie jestem scenarzystą. Mam duży szacunek do scenariusza i dokonuje pewnych zmian tylko, jeśli poprosi o to reżyser.

Snyder Cut zadebiutuje w 2021 roku na HBO Max.