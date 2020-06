Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher o pracy przy Snyder Cut

fot. Warner

Ray Fisher zdecydował się skomentować swój udział w filmie Liga Sprawiedliwości i jednocześnie odnieść się do aktualnych protestów w USA przeciwko rasizmowi.

Aktor zaczął swój post od wyjaśnienia, że nie chwalił wystarczająco często Chrisa Terrio i Zacka Snydera za zaangażowanie go do Ligi Sprawiedliwości. Chwali ich za to, że dali mu jako Afro-Amerykaninowi szansę na bycie częścią kreatywnego procesu i umożliwili mu wpływanie na tworzenie jego postaci. Zack Snyder na to odpowiedział, że Ray Fisher, czyli też jego postać, są sercem jego wersji filmu.

Jak dokładnie rozegra się geneza Cyborga przekonamy się w 2021 roku, gdy Snyder Cut, czyli oryginalny montaż Zacka Snydera trafi na ekrany. Premiera światowa odbędzie się w platformie streamingowej HBO Max. Na razie wciąż nie wiadomo, gdzie będzie można obejrzeć ten film w Polsce.

Fisher w innym poście powiedział, że jego fani namawiali go, aby uczestniczył w protestach związanych z ruchem Black Lives Matter, o których jest głośno w mediach. Po to, aby zyskał popularność w Hollywood.

- Chociaż doceniam, że ktoś może jednocześnie robić coś słusznego, popularnego i osobiście z tego czerpać korzyści, chcę wam podkreślić, abyście nie tracili z oczo prawdziwego celu - napisał aktor.

W odniesieniu do osób, które przy okazji chcą czerpać korzyści stwierdził, że bez względu na ich motywacje, cieszy się, żę pomagają im przybliżyć cel.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1268604834233454592

Oto tweety ze zdjęciem, które Fisher wrzucił w swój post.

https://twitter.com/ZackSnyder/status/1269400053744975873

W osobnym wątku Zack Snyder odpowiadał na pytania fanów. Zapytano go, czy w trzecim akcie niebo będzie czerwone jak w kinowej wersji. Snyder odpowiada wprost: nie.