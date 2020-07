Liga Sprawiedliwości - Ray Fisher ostro o współpracy z Jossem Whedonem. Była toksyczna

fot. Warner Bros.

Atmosfera na planie filmu Liga Sprawiedliwości po przejęciu filmu przez Jossa Whedona była bardzo zła. Ray Fisher opublikował tweeta, w którym mówi o tym zaskakująco otwarcie.

Według niego Whedon traktował całą obsadę i ekipę w sposób obrzydliwy, nieprofesjonalny, obraźliwy i nie do zaakceptowania.

Najgorsze, że według Fishera producenci Geoff Johns i Jon Berg nie tylko wiedzieli o tym zachowaniu, to jeszcze je tolerowali i nic z tym nie robili.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1278362556214755329

Przypomnijmy, że wcześniej Ben Affleck mówił, jak to sytuacja za kulisami doprowadziła do ponownej walki z alkoholizmem. Jeśli to wyglądało tak, jak opisuje Ray Fisher, nadaje to sytuacji Afflecka nowego kontekstu.

Sam Joss Whedon nie odniósł się do zarzutów.