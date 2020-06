Liga Sprawiedliwości - Snyder Cut zmieni podejście branży do opinii fanów? Szef HBO Max odpowiada

Źródło: Warner Bros.

Film Liga Sprawiedliwości w końcu doczeka się swojej wersji Snyder Cut. Trafi ona w 2021 roku na platformę HBO Max. To wszystko stało się wynikiem wielkiej akcji fanów, którzy uruchomili w sieci ruch #ReleaseTheSnyderCut, pisali petycje i stosowali inne formy rozgłosu wobec tej wersji produkcji aż w końcu Warner Bros ustąpiło. Szef HBO Max, Tony Goncalves, twierdzi, że to zły precedens w branży, który może nadać toksycznym fandomom większą moc. Stwierdził, że branża rozrywkowa to sfera, w której konsumenci są bardzo głośni i należy słuchać ich opinii. Według Goncalvesa konsumenci nigdy nie mieli więcej do powiedzenia niż teraz i mają świadomy wpływ na branżę. Jednak to nie oznacza, że firma zainwestuje swoje pieniądze w każdy fandom, który będzie naciskał.

fot. Warner Bros.

Szef HBO Max stwierdził, że istnieją takie grupy fanów jak choćby właśnie Ligi Sprawiedliwości czy serialu Przyjaciele, których opinie należy brać pod uwagę i słuchać ich argumentów. Mimo tego, stwierdził, że nie będą przerabiać każdego filmu jaki powstał w historii po akcji fanów. Jednak należy trzymać rękę na pulsie i wychwytywać zmiany na linii przemysł-konsument.