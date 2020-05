Liga Sprawiedliwości - Henry Cavill będzie potrzebny do stworzenia efektów specjalnych Snyder Cut

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: YouTube

Według źródeł Heroic Hollywood Henry Cavill. będzie potrzebny specom od efektów specjalnych do naprawy problemu kinowej wersji filmu Liga Sprawiedliwości. Twierdzą, że Henry Cavill będzie musiał zostać nakręcony na tle zielonego ekranu, aby można było wykorzystać sceny, w których na planie miał wąs. To w kinowej wersji doprowadziło do fatalnie zrealizowanych efektów specjalnych i kuriozalnie wyglądających scen, a Cavill wówczas nie mógł zgolić wąsa podczas drogich dokrętek, bo pracował na planie Mission: Impossible – Fallout.

Spec od efektów specjalnych mówi dziennikarzom, że firma pracująca przy Snyder Cut będzie musiała nagrać twarz Cavilla bez zarostu i przenieść ją do wcześniej nagranych scen. Zwraca jednak uwagę, że jeśli Cavill jest fizycznie w tej samej formie, łatwiej byłoby nagrać potrzebne sceny od nowa, ale wszystko zależy od tego, co Zack Snyder chce wykorzystać i jakie jest to skomplikowane, a tego ta osoba nie wie.

fot. materiały prasowe

Jest to na razie plotka, której nikt nie potwierdza ani nie dementuje. Wcześniej mówiono, że nie ma szans na dokrętki, a dziennikarze HH zwracają uwagę, że nawet sprowadzenie Henry'ego Cavilla do nagrania jego twarzy na tle green screenu będzie logistycznym koszmarem, by zgrać terminarze.

Dziennikarze dodają też, że na pewno zobaczymy przemianę generała Swanwicka w Martian Manhuntera. Ma to odbyć się w scenie Marthy Kent z Lois. Gdy Martha zamyka drzwi, zmienia się w Martian Manhuntera, a potem w Swanwicka granego przez Harry'ego Lennoxa.

Prace trwają, a premiera odbędzie się w 2021 roku. Czekamy na dalsze szczegóły.