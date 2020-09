Ray Fisher kontra Warner Bros. Aktor odpowiada na zarzut i publikuje dowód

fot. Warner

Ray Fisher najpierw wyjawił, że Joss Whedon zachowywał się bardzo nieprofesjonalnie i toksycznie na planie filmu Liga Sprawiedliwości, potem dodał, że producenci Jon Berg i Geoff Johns nie tylko o tym wiedzieli, to jeszcze na to pozwalali. W następnym uderzeniu skrytykował szefa DC Films Waltera Hamadę, który według jego słów chciał poświęcić Jona Berga i Jossa Whedona pod warunkiem, że Geoff Johns pozostanie nietykalny.

Wówczas Warner Bros. opublikowało obszerne oświadczenie krytykujące Raya Fishera. Zarzucali mu m.in., że odmawiał rozmowy ze śledczymi, którzy mieli zweryfikować jego oskarżenia.

Ray Fisher nazywa to oświadczenie Warner Bros. desperacką próbą dyskredytowania jego osoby, aby chronić ludzi mających władzę. Zarzuca też kłamstwo zawarte w oświadczeniu Warner Bros., ponieważ spotkał się ze śledczymi poprzez zooma i opublikował dowód w postaci maila, który od razu po rozmowie wysłał do swoich prawników oraz Gildii Aktorów.

W tym mailu tłumaczy, że śledczy pracował dla Warner Bros., a nie WarnerMedia, tak jak ogłaszano. Rozmowę zakończył wcześniej, bo nie chciał jej kontynuować bez obecności prawnika, by zapewnić sobie bezpieczeństwo prawne. Śledczy usilnie chciał go zatrzymać w tej rozmowie, ale Fisher powiedział mu, że musi skonsultować się ze swoimi prawnikiem. Do spotkania doszło 26 sierpnia.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1302304784846917638

https://twitter.com/ray8fisher/status/1302304939591507970

Przypomniał jeszcze, że 21 sierpnia otwarcie mówił o chęci zapewnienia bezpiecznego i uczciwego procesu pracy śledczych. Problemem dla niego było, że śledczy pracował dla Warner Bros. A w ogłoszeniach prasowych i w informacji, którą on również otrzymał, śledztwo miało być przeprowadzone przez WarnerMedia, czyli firmę nad Warner Bros, a samo studia jest tutaj stroną konfliktu.

Na razie rzecznicy prasowi Warner Bros. nie odpowiedzieli na nowe zarzuty aktora. Ray Fisher twierdzi, że jest gotów na tę walkę.