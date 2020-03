Liga Sprawiedliwości - Zack Snyder chwali się kolejnym zdjęciem ze Snyder Cut

Liga Sprawiedliwości to widowisko DC i Warner Bros z 2017 roku o tytułowej drużynie superbohaterów, w której skład wchodzą między innymi Batman, Wonder Woman i Superman. Niestety film nie spotkał się z przychylnością fanów, głównie ze względu na to, że nie była to wersja, którą pierwotnie planował pokazać fanom Zack Snyder. Twórca musiał zrezygnować z udziału w dokrętkach filmu ze względu na rodzinną tragedię. Wobec tego dodatkowe sceny nakręcił Joss Whedon. To doprowadziło do sytuacji, gdzie wielu fanów chce, aby ukazało się tak zwane Snyder Cut. Reżyser co jakiś czas wrzuca do sieci kolejne zdjęcia ze swojej wersji. Na nowym możemy zobaczyć tytułową drużynę w latającym pojeździe należącym do Mrocznego Rycerza. Zdjęcie możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie filmu znaleźli się między innymi Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller i Ray Fischer.

Zack Snyder shares another photo of his 'Justice League' cut.

Link: https://t.co/Fy1MWC9C4k pic.twitter.com/MWwcCUTZFy — Wayne Parker (@WayneParker214) March 23, 2020