Liga Sprawiedliwości - Ben Affleck nawołuje, by wypuszczono Snyder Cut

Ze wszystkich aktorów biorących w ostatnim czasie udział w projektach DC, fani największą uwagę zwracają na słowa Bena Afflecka. Jego odejście z serii oznacza, że jest mniej skłonny do ślepego wspierania marki w każdym słowie i wywiadzie, więc gdy mówi, że ma nadzieję na wypuszczenie Snyder Cut filmu Liga Sprawiedliwości, publiczność jest skłonna uwierzyć. Affleck niedawno wyraził poparcie dla wersji Snyder Cut, a to nowe wideo pokazuje, jak sfrustrowany był kinową wersją filmu.

Ten film... Posiadanie dwóch reżyserów to bardzo dziwna sprawa. Masz wówczas coś w rodzaju ciała krowy z głową konia. Myślę, że wersja Zacka powinna być dostępna. Zdecydowanie.

Zobaczcie:



Wsparcie to jedno, ale czy faktycznie istnieje coś bliskiego ukończonej, spójnej wersji Snydera? Wątpliwe, choć od długiego czasu Snyder regularnie publikuje wskazówki dotyczące scen, które zostały nagrane, ale je wycięto.

Przypomnijmy, że Zack Snyder zrezygnował w trakcie zdjęć z pracy nad filmem Liga Sprawiedliwości ze względu na rodzinną tragedię. Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona do dokończenia filmu i zezwolili mu na przeprowadzenie procesu bardzo drogich dokrętek. Efektem tego były liczne zmiany, które nie przypadły do gustu zagorzałym fanom twórczości Snydera.

Od miesięcy fani walczą o to, by Zack Snyder dostał szansę podzielenia się ze światem swoją oryginalną wizją. Wspiera go w tym obsada filmu z Gal Gadot i Benem Affleckiem na czele.